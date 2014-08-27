أرضية استاد السد.. هل نحن في قطر؟

دائماً ماتظهر ملاعب الأندية القطرية بأبهى حللها خلال مباريات دوري نجوم قطر أو دوري الأبطال الآسيوي، إلا أن أرضية استاد الشيخ جاسم بن حمد بنادي السد كانت عكس ذلك تماماً، عندما احتضنت لقاء المضيف والهلال، وعانى اللاعبون منها كثيراً خلال 94 دقيقة لعب.





التساؤلات التي جالت بأذهان المتابعين خلف الشاشات، لم تكن مجرد أحاديث جانبية لقطع جزء كبير من وقت المباراة التي انتهت سلبية، بل كان لناصر الشمراني، مهاجم الهلال، نصيب منها عندما أكد بحديث عقب المباراة أنه لم يشاهد أرضية الملعب بمثل هذا السوء، ومحملاً إياها فشل فريقه بتسجيل أي هدف.





ورغم محاولة المسؤولين عن الملعب تغطية العيوب التي كانت بارزة بأرضيته من خلال رش العشب بين شوطي المباراة، الا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئاً وبقيت الأرضية على حالتها السيئة.





