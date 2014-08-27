ملعب العروبة "المحسّن" تهدده درجات الحرارة المنخفضة

بعد 8 أشهر من زيارة "العربية" لملعب العروبة، تحول الميدان الأصفر إلى آخر، لونه الأخضر يسر الناظرين خلال 3 أشهر، وبقيمة لم تتجاوز نصف مليون ريال سعودي.

وقال المهندس ماهر محمد أبونصر لبرنامج "في المرمى" :" طلبنا من الإدارة إقفال الملعب لمدة 3 أشهر، وبدأنا بتغيير جهاز الري إلى آخر جديد، وبدأنا بعمليات القص والنظافة"

وبين المهندس الزراعي الذي أشرف على تحسين الملعب أن الأرضية لم تكن على مستوى واحد، ويقول:" استخدمنا 15 شاحنة رمل، وعملنا على تحسين مستوى الأرضية، ويمكنكم رؤية الملعب حالياً بهذا الشكل الجيد".

ويعيد أبو نصر سوء لون الملعب في الشتاء الماضي، إلى برودة الجو، ويضيف:" كانت درجة الحرارة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، ونأمل أن لايكون الشتاء المقبل بتلك البرودة".



