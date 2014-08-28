الهلال يطلب مساواته بالاتحاد والأهلي والشباب



طلبت ادارة الهلال من اتحاد كرة القدم السعودي إعفاء لاعبي فريقها من المعسكر الإعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني في لندن مطلع الشهر المقبل، وذلك بسبب الاستحقاق القاري الذي ينتظر الفريق الأزرق أمام العين الإماراتي بنصف نهائي دوري الأبطال الآسيوي.



وقالت الإدارة الهلالية في بيان رسمي:" رفعت إدارة النادي مساء اليوم الأربعاء طلبًا للاتحاد السعودي لكرة القدم يتضمن رغبتها بالموافقة على إعفاء لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم المختارين لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التي أعلنها مدرب المنتخب السعودي لوبيز كارو اليوم وعدم انضمامهم للمعسكر المزمع إقامته خلال الفترة من 1 إلى 9 من شهر سبتمبر المقبل؛ وذلك لأهمية المباراة القادمة أمام نظيره "العين الإماراتي" في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا التي يمثل بها الهلال المملكة خارجيًا، وحرص إدارة النادي على تهيئة أفضل الظروف للفريق الأول؛ لتمثيل المملكة خارجيًا خير تمثيل في هذه البطولة التي وصل بها الهلال إلى مراحل متقدمة وحاسمة"

وذكّرت الإدارة الزرقاء، مسؤولي الاتحاد بدعمهم السابق لأندية أخرى، وقال:" الاتحاد السعودي دائمًا ما يسعى إلى دعم ممثلي الكرة السعودية خارجيًا، حيث سبق له إعفاء لاعبي أندية (الأهلي، الاتحاد والشباب) من معسكرات المنتخب الاعدادية؛ للمباريات الودية التي تزامنت مع مشاركاتهم الخارجية. وأكدت إدارة النادي ثقتها في حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم، على ظهور الأندية التي تمثل المملكة خارجيًا في المظهر المشرف ووقوفه معها، ودعمه الدائم تحقيقًا للمصلحة العامة، وحرصه على سمعة الكرة السعودية في المحافل الدولية".

