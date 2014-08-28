حسن الراهب: أريد الانضمام للمنتخب.. كيف أقنع لوبيز؟

استغرب حسن الراهب، مهاجم فريق النصر السعودي، من عدم انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي المغادرة إلى لندن من أجل مواجهة أستراليا ودياً، وتساءل اللاعب عن المعايير التي اعتمدها مدرب المنتخب لوبيز كارو قبل إعلان قائمته النهائية.

وقال الراهب (31 عاماً) لـ"العربية.نت" في تصريح خاص: "لا أعلم ما المعايير التي اعتمدها لوبيز كارو، لماذا لم يخترني، وكيف اختار قائمته، ماذا أحتاج حتى أرتدي قميص المنتخب الوطني بالرغم أنني ثاني هدافي الدوري من المحليين".

وواصل اللاعب شكواه قائلاً: "هل أحتاج إلى دعم؟ أنا دعمي الملعب وردي هناك دائماً، وأرى مستواي في تصاعد، هناك أسماء انضمت للمنتخب ولم تظهر بشكل جيد، كل رغبتي اللعب في بطولتي آسيا والخليج المقبلتين".

وسجل المهاجم القصير، سبعة أهداف ضمن بطولات الموسم الفائت، وفي الموسم الجاري أحرز هدفين بمرمى نجران في افتتاحية الدوري السعودي مع فريقه الأصفر.

يذكر أن قائمة الأخضر ضمّت كلا من المهاجمين، ناصر الشمراني من الهلال، ونايف هزازي من الشباب، ومختار فلاته من الاتحاد.