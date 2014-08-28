حسن الطير.. "كسول" ينتظر فصل الشتاء

لايجد المغربي حسن الطير، مهاجم الرائد، أي فرق بين العيش في الخرج أو بريدة، كونه لايحب الخروج من المنزل كثيراً إلا للتمارين، والعودة من جديد إلى المنزل لمشاهدة الأفلام أو المباريات.

ويقول الطير لبرنامج "في المرمى":" أنا أحب البقاء في المنزل، وقليل الخروج منه، والبقاء في الخرج أو بريدة يساعدني على ذلك" وأتبع عن عودته إلى السعودية:" حرصت على العودة إلى الدوري السعودي لأن الاجواء تساعدني على تقديم كل مالدي كلاعب كرة قدم، بيد أن الشيء الوحيد الذي أفقتده هو عائلتي لأنها لم تتأقلم مع حرارة الأجواء بالسعودية، لكنهم بالتأكيد سيزورونني عند حلول الشتاء".

وعن خططه خلال فترة التوقف المقبلة، وتحديداً أثناء إقامة بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا، يقول حسن:" سأحج في فترة التوقف الأولى، فيما أخطط لزيارة المغرب أثناء إقامة كأس آسيا شهر يناير" رغم اعترافه بقلقه من فترة التوقف بسبب" اللاعب يحتاج إلى رتم المباريات، وسكون مرتاحاً أثناء اللعب بشكل مستمر".

وطالب اللاعب المغربي، أنصار الرائد بالصبر على الفريق، ويقول:" الرائد تغير كثيراً لأنه قام بعملية تغيير جلد، وعلى الجماهير تقبل هذا الأمر والصبر عليه، حتى نتمكن من التوهج من جديد".

وبين المهاجم الهداف أنه لازال يرتبط مع الشعلاويين بعلاقات طيبة، ويضيف:" أرتبط مع جميع الشعلاويين بعلاقات جيدة، لكن هذه كرة القدم، وأنا شخصياً كنت بحاجة إلى التغيير" وأتبع:" علاقتي مع الإسباني ماكيدا مميزة جداً، وهو مدرب كبير ويزرع الحماس باللاعبين، وأتمنى له كل التوفيق".

