دوريس يؤكد: الهلال سيطير بلقب "جميل"

يرى الكونغولي دوريس سالومو، مهاجم الفتح، أن الهلال سيكون بطلاً لدوري "جميل" للمحترفين، عندما تنقضي الجولة الـ26 من المسابقة السعودية الأهم.

وقال سالومو في لقاء يُعرض مساء اليوم لصالح برنامج "في المرمى": "صحيح أن الدوري ما زال في بدايته، لكني أرى أن الهلال يملك الفرصة الأكبر بتحقيق اللقب"، فيما ذكر المهاجم الكونغولي أن ثياغو نيفيز، صانع ألعاب الهلال، هو أبرز اللاعبين الأجانب في الدوري، ويضيف:" أفضلية اللاعبين السعوديين أراها تميل نحو نايف هزازي، هداف الشباب".

ويعتبر دوريس سالومو أن التغييرات التي حلّت بفريقه، أسهمت بتحويله من بطل قبل موسمين، إلى فريق يصارع للهروب من دوامة الهبوط، ويقول: "اختلف الكثير من الأمور بالفريق، وهذا أثّر علينا، لكنا نحتاج إلى الوقت والعمل المضاعف للحصول على النتائج المرضية".

وعن هبوط مستواه بشكل ملحوظ خلال الموسم الماضي، وهو الذي كان أحد عناصر الإنجاز الفتحاوي الشهير، أجاب: "لم يتغير شيء، أنا ما زلت دوريس الذي حقق اللقب مع الفتح قبل موسمين، لكن الحظ وقف ضدي في مباريات عديدة، وهذا سبق أن حدث معي في إيطاليا عندما كنت لاعباً هناك، لكن عندما أسجل هدفاً، ستسمر الأهداف".

وبعد 5 مواسم من انضمامه إلى الفتح، قال دوريس: "اعتدت على اللعب في هذا النادي المميز، وبالرغم من نهاية عقدي الموسم بنهاية الموسم الجاري، لكني أريد التجديد إذا أرادت ادارة الفتح ذلك".

وحول هبوط مستواه بشكل لافت، رد بقوله: "أنا نفس اللاعب الذي حقق اللقب قبل عامين ولم يتغير شيء ولكن الحظ وقف ضدي في عدد من المباريات، وحصل ذلك معي في إيطاليا وعندما أهز الشباك ستستمر الأهداف".

وعن الاختلاف بين المدربين فتحي الجبالي والإسباني ماكيدا، أجاب المهاجم الأسمر باختصار: "لا أحبذ الحديث عن المدربين لكن ليس هناك اختلاف كبير بينهما".