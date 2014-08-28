"فيفا" يُرضخ فلامنغو ويجبره على اصدار بطاقة هرناني

أعلن الأمير فيصل فيصل تركي، رئيس النصر، عبر حسابه في "تويتر" عن وصول بطاقة البرازيلي هيرناني، إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ليكون المهاجم الهداف جاهزاً لخوض مباراة الخليج مساء السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري "جميل" للمحترفين.

وكان رئيس النصر قد تداخل هاتفياً مع برنامج "في المرمى" قبل وصول البطاقة الدولية بدقائق، وقال:" حصلنا على تأكيدات بأن بطاقة هرناني ستكون موجودة لدى الاتحاد البرازيلي غداً" وأردف:" طلبت إدارة فلامنغو تحويل الأموال إلى حساب غير رسمي في نيويورك، ورفضنا ذلك لأننا سبق وأن تعرضنا إلى حادثة مشابه عند التعاقد مع الأرجنتيني فيكتور فيغاروا" مشيراً إلى أن العقد الذي وقعه الطرفان لم يكن يحتوي على أي معلومات بخصوص الحساب البنكي.

وأشار الأمير فيصل بن تركي إلى أن الاندية السعودية تعرضت لحالات مشابهة من قبل بعض وكلاء الأعمال الأجانب، ويقول:" المفترض أن لايتم تحويل أي مبلغ الا بعد وصول البطاقة، وهذا الأمر قانوني ومتعارف عليه دولياً".

وقال رئيس النصر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلب من نظيره البرازيلي إصدار البطاقة الدولية للاعب هذا الأسبوع، وأتبع:" لجنة الاحتراف السعودية وقفت معنا وساعدتنا وكان أفردها متعاونين لأبعد درجة".

