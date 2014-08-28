"في المرمى" يخضع قائمة لوبيز لمعيار الأرقام

تفوق النادي الأهلي في تشكيلة المنتخب السعودي، حيث ضمت القائمة ثمانية لاعبين من صفوفه، مقابل ستة من الهلال وثلاثة من الاتحاد الذين لعبوا أربع مباريات، اثنتين منها في الدوري المحلي واثنتين قارية، واحتوت القائمة على أربعة نصراويين، خاضوا ثلاث مباريات، واحدة منها كانت السوبر السعودي، وأربعة شبابيين شاركوا في أربع مباريات، واحدة في كأس ولي العهد والأخرى في السوبر.

في حراسة المرمى، استدعى لوبيز الحارس الشبابي وليد عبدالله، وليد لعب ثلاث مباريات بواقع ثلاثمئة دقيقة، وساعد فريقه في الفوز بأولى بطولات الموسم، ولم تهتز شباكه إلا مرة كانت برأسية السهلاوي، وليد لعب سبعة وخمسين لقاءا دوليا.

الحارس الثاني، عبدالله المعيوف من الأهلي، الذي لعب مباريات فريقه كلها، واستقبلت شباكه هدفين من نجران وهجر في الدوري، وله ثلاث مباريات دولية. ثالث الحراس هو الاتحادي فواز القرني، الذي لعب مع فريقه أربع مباريات، شباك القرني اهتزت ست مرات، خمسة منها في آسيا وواحد في الدوري المحلي، فواز لعب مباراتين دوليتين فقط.

في قلوب الدفاع، والذين استدعى منهم لوبيز الشبابي ماجد المرشدي، المدافع الهلالي السابق، خاض كل المباريات ما عدا مباراة الرياض في كأس ولي العهد، وله خمسة عشر لقاءا دوليا.

ومنه إلى مدافع النصر عمر هوساوي الذي ركض ثلاثمئة دقيقة في ثلاث مباريات ولعب مباراتين دوليتين فقط.

أسامة هوساوي هو قلب الدفاع الثالث في تشكيلة الأخضر، هوساوي لعب ثلاث مباريات كاملة هذا الموسم، ومقبل على مباراته الدولية رقم سبعة وتسعين

زميله الأهلاوي معتز هوساوي هو رابع الأسماء الدفاعية، لعب ثلاث مباريات، ويستدعيه لوبيز للمرة الثالثة للأخضر، سبق وخاض ثلاث مواجهات دولية وبهذا يكون ماجد المرشدي وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومعتز هوساوي هم قلوب الدفاع في تشكيلة الأخضر.

إلى خانة الظهير الأيسر.. والتي حل بها اسم عبدالله الزوري الذي لعب مئة وتسعين دقيقة في أربع مباريات.. وله في رصيده الدولي 36 مباراة، ومعه في ذات الخانة لاعب الأهلي منصور الحربي الذي شارك في كل مباريات فريقه.. ولعب عشرين مباراة دولي ومن الظهير الأيسر.. إلى خانة الظهير الأيمن.. فيها ثلاثة أسماء

الأول هو المدفعجي الشبابي حسن معاذ.. لعب ثلاث مباريات من أصل أربع خاضها فريقه هذا الموسم.. ويسير نحو مواجهته الثامنة والأربعين الدولية ..

وسينافسه على الخانة الهلالي ياسر الشهراني.. والذي يجيد اللعب أيضا في الظهير الأيسر.. الشهراني اعتمد عليه فريقه في مبارياته الأربع.. وسبق أن مثل الأخضر في تسع مباريات دولية.

اللاعب الجديد على قائمة الأخضر هو سعيد المولد من الأهلي.. هذا اللاعب ظهر بقوة في تشكيلة فريقه هذا الموسم من خلال مباراتي الدوري وولي العهد قائمة الدفاع انتهت بلاعبي الظهير الأيمن..

ومنهم إلى محاور الارتكاز التي ثبتت وجود اللاعب الأكبر في التشكيلة.. سعود كريري.. في الهلال لعب كريري فقط مئة وثمانية وعشرين دقيقة.. ولعب مباراة واحدة كاملة كانت أمام السد في الدوحة.. وسبق أن شارك كريري في مئة وأربع عشرين مباراة دولية.

ومن كريري إلى النصراوي إبراهيم غالب.. حيث خاض مئة وسبعا وثمانين دقيقة.. وتعرض للطرد في مواجهة السوبر أمام الشباب.. وسبق لغالب أن لعب أربع عشرة مباراة دولية الاسم الثالث في خانة محور الارتكاز.. هو الأهلاوي وليد باخشوين.. لعب مواجهات فريقه كلها.. وله ثلاث مباريات دولية.

منه إلى مدافع الاتحاد أحمد عسيري.. وهذا اللاعب يعتمد عليه لوبيز في خانة الارتكاز.. عسيري لعب مباراة في الدوري ومباراتين في الآسيوية بمجموع مئتين وسبعين دقيقة.. وخاض ست مباريات دولية أحمد عسيري أكمل صفوف لاعبي الارتكاز إلى جانب كريري وغالب وباخشوين.

في منتصف اللاعبين وخلف المهاجمين.. يأتي اسم تيسير الجاسم من الأهلي.. والذي صنع هدفين من دون أن يسجل أي هدف في المباريات الثلاث الكاملة التي لعبها.. ورصيده الدولي 89 مباراة.

إلى جانبه الهلالي سلمان الفرج.. الفرج برز بشكل مميز هذا الموسم في مباريات الهلال المحلية والقارية.. صنع هدفا وسجل ثلاثة.. وتنتظر مسيرته المباراة الدولية رقم خمسة زميله في الهلال سالم الدوسري معه في قائمة لوبيز.. لعب ثلاثمئة وسبعة وثلاثين دقيقة.. صنع هدفا ولم يسجل..

من النصر يحضر اسم صانع الألعاب يحيى الشهري.. وفي بداية الموسم .. تمكن الشهري من صناعة هدف.. ولعب يحيى تسع عشرة مباراة دولية.

الأهلاوي مصطفى بصاص.. اعتمد عليه مدربه في الفريق بمئتين وخمس وأربعين دقيقة.. لم يصنع ولم يسجل أي هدف.

واللاعب الأخير في قائمة لاعبي منتصف الملعب هو شايع شراحيلي.. الذي يجيد اللعب أيضا في خانتي الظهير الأيمن ومحور الارتكاز.. لعب مئة وأربعا وتسعين دقيقة هذا الموسم.. رصيده في صناعة وتسجيل الأهداف صفر.

وفي خانة الهجوم.. عاد الصقر نايف هزازي إلى المنتخب السعودي.. بعد أن نجح في تسجيل سبعة أهداف في ثلاث مسابقات محلية مختلفة من أصل مئتين وتسع وسبعين دقيقة ..

إلى جانبه هداف الدوري في الموسم الماضي ناصر الشمراني.. الزلزال ظهر في صناعة الأهداف هذه المرة أكثر من تسجيلها.. بواقع صناعة ثلاثة.. لكنه سجل هدفا في شباك العروبة.

آخر المهاجمين الثلاثة هو الاتحادي مختار فلاتة.. فلاتة لم يسجل أي هدف حتى الآن في المباريات الأربع التي لعبها.. وسبق أن لعب ثلاث مباريات دولية.