5 أندية تشكل قائمة الفريق المثالي للأسبوع الثاني

سجل وليد عبدالله حارس الشباب نفسه نجماً في مركز حراسة المرمى للمرة الثاني على التوالي، بعد تألقه بالحفاظ على شباكه من هجوم لاعبي الفتح، وتصديه لجميع الكرات التي صوبها الخصوم نحو شباك بطل السوبر.



وإلى جانب وليد، ظهر 10 لاعبين يمثلون 5 أندية، حيث ظهر سعيد المولد لاعب الأهلي للمرة الأولى بخانة الظهير الأيمن بعد أن قدم نفسه بشكل جيد أمام نجران، مرر 25 تمريرة بنسبة نجاح بلغت 86%، فيما بلغت التحاماته الناجحة 71%.

لاعبُ هجر جورجي يانكوفيتشحضر في قلب الدفاع بدقةِ التحامات خلص الكرة خلال مباراتين 21 مرة ، فيما بلغت دقة التمرير لدى بلغت 55%، وإلى جواره لاعب النصر عمر هوساوي الذي وقف سداً منيعاً أمام هجمات لاعبي الرائد وكان لافتاً في المباراة، خلص ثمان مرات، وبلغت دقة التمرير لديه 86%.



وفي الظهيرِ الأيسر، ظهر لاعب الشباب عبدالله شهيل الذي حضرَ بشكل فاعل في لقاء الفتح. دافع شهيل بقوة مخلصا الكرة ستة مرات ،ولم يرتكب إلا خطأً واحداً، ومرر الكرة 46 مرة بدقة بلغت 87 بالمئة.

وفي الجانبِ الأيسر من خط الوسط، سجلَ لاعبُ الهلال البرازيلي نيفيز نفسهُ من نجومِ الأسبوع، بعد تسجيله هدفين لفريقه في شباك العروبة من أصل 4 تسديدات، ومرر خلال اللقاء 56 كرة، وصنع خلال مباراتين ست فرص، فيما على الجانب الآخر، حضر أدريان ميرزيفسكي للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلَ اللاعب البولندي هدفي فريقه في شباك الرائد، فيما نسبة نجاح التسديدات لدى أدريان بلغت 30 بالمئة، وصنع خلال مباراتين 5 فرص.

وبنقطة محورِ الارتكاز تواجد لاعب النصر ابراهيم غالب الذي يحضر لأول مرة هذا الموسم، كان لامعاً في مباراةِ فريقهِ أمام الرائد ومرر الكرة 87 مرة، بدقة بلغت 91 بالمئة وساند دفاع فريقه وهجومه، بنسبة نجاح في أكثر من 42 بالمئة من المواجهات مع المنافسين ، وجاء بجواره لاعب الهلال سلمان الفرج، سجل هدفا لفريقه في شباك العروبة، ووصلت دقةَ التمرير لديه وصلت إلى 93 في المئة، وصنع 3 فرص .

وفي الهجوم حضرَ لاعبُ هجر منصور غوي، سجّلَ هدفا لفريقهِ في شباك التعاون وصانعا لآخر ليقوده لانتصار مهم بعد خسارة بسداسية في الجولة الأولى، وإلى جانبه الشبابي نايف هزازي الذي حضر بقوَّة بعد أن سجلَ هدفي فريقهِ في شباكِ الفتح ليقوده للانتصار الثاني على التوالي ورافعا رصيده إلى 4 أهداف، ووصلت دقة التسديد لدى نايف إلى 50 بالمئة، ودقة التمرير لديه بلغت إلى 62 بالمئة .

واختار محللو "في المرمى" البولندي أدريان ميرزفيسكي كأفضل لاعب في الجولة، وناصف البياوي، مدرب هجو، كأفضل مدير فني بالجولة، أما مرعي عواجي فحصل على أفضل صافرة تحكيمية خلال مباريات الأسبوع الثاني من الدوري السعودي.

