الحميداني: غاب النظام.. فأصدرنا البيان

يعترف محمد الحميداني، نائب رئيس الهلال، أن البيان الذي أصدره ناديه، مساء أمس، حول مطالبتهم بعدم ذهاب لاعبيهم إلى معسكر المنتخب السعودي بلندن، يأتي بسبب غياب الأنظمة حول ضم اللاعبين الدوليين إلى معسكرات المنتخب الودية، في الوقت الذي ترتبط أنديتهم بمشاركات خارجية.

ويقول الحميداني، ضيف برنامج "في المرمى": "أصدرنا البيان، وسقنا الشواهد حتى لا تأتي أصوات غير مسؤولة تتحدث عن عدم المساواة بين الأندية، خصوصاً أن الأندية الشقيقة التي ذكرناها تم إعفاء لاعبيها من الانضمام إلى المنتخب".

ويرى نائب رئيس أزرق العاصمة أن غياب الأنظمة الواضحة حيال هذا الأمر دفعهم إلى إصدار البيان، ويضيف: "المسألة تنقسم إلى قسمين، الأول أن الهلال يشارك في بطولة قارية، والثاني يتعلق بالأولويات"، في إشارة إلى مشاركة المنتخب الودية أمام أستراليا الشهر المقبل.

وبين الحميداني أنهم تواصلوا مع مسؤولي الاتحاد السعودي، ويقول: "نبحث عن حل لهذا الأمر". وأضاف: "لا أريد استباق الأمور، لكني أهيب بالاتحاد السعودي الاضطلاع بالمسؤولية اللازمة، لأن ممثل الوطن تنقصه خطوة صغيرة عن لقب البطولة، وبالنهاية سيسجل الإنجاز باسم الوطن".

وعن إبقاء الهلال للاعبيه حتى قبل 3 أيام من المباراة الودية، أجاب: "هي ليست قضية سفر أو ما شابه ذلك، إنها مسألة راحة لازمة للاعبينا". وأردف: "سنفعل ما بوسعنا وما تكفله حقوقنا لنا لضمان المنافسة العادلة".