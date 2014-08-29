الفيصلي يرسل الفتح إلى قاع الترتيب

واصل الفتح سلسلة نتائجه السلبية في المسابقات المحليّة، هذا الموسم، بعد أن مني الفريق بهزيمة أخرى أمام الفيصلي بهدفين مقابل هدف في افتتاح الجولة الثالثة من دوري جميل للمحترفين.

وافتتح ايلتون، المحترف البرازيلي أهداف المواجهة بهدف جميل وبالتخصص من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 34، وحمل الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الأول أهداف الضيوف، بعد ان استطاع وسام سويد استغلال هجمة مرتدة منظمة للفيصلي ليحرز هدف التعادل في الدقيقة "46"، وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط، استطاع المحترف الفلسطيني أشرف نعمان تسجيل ثاني أهداف الفيصلي من تسديدة بعيدة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي الى 6 نقاط، فيما واصل الفتح تسجيل نتائجه السلبية، ليبقى من دون نقاط حتى الآن بقاع الترتيب.