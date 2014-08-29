رحيمي يرد على البلوي: أنت كسرت مجاديفك مع الاتحاديين

بعد 24 ساعة فقط، شهدت فيها قارة آسيا خروج اتحاد جدة من اللعبة الكبرى، ظهر إبراهيم البلوي في حديث تلفزيوني، يشير فيه إلى مصارعته الأمواج كرئيس للنادي، والتجديف وحيداً دون أن يقدم أحد يد المساعدة، راجياً من أعضاء الشرف الوقوف معه والالتفاف حول النادي، وواعداً الجماهير بإحضار مدرب كبير بعد استقالة القروني.

لكن مدني رحيمي، الشرفي الاتحادي المعروف، يرفض ما ساقه إبراهيم البلوي بعد الخروج الآسيوي، حول تكفله بكافة الأمور المالية والإدارية بنادي الاتحاد وحيداً دون مساعدة من أحد، مشيراً إلى أن أعضاء الشرف لم يقدموا أي وعود لإبراهيم بدعمه.

وقال رحيمي لـ"العربية.نت": "ألم يخرج البلوي ويقول أنا داخل ومعي 30 مليونا، ومن ثم قال أنا عندي ميزانية مفتوحة وأكبر من مفتوحة؟ أقول لك الحق أن تتكلم على عضو الشرف غير المسدد لرسم العضوية، أما عدا ذلك فمن قال لك إنه سيدعمك بميزانية مفتوحة، اذهب له وحاسبه".

رجل الأعمال الذي يحظى بميزانية مفتوحة من قبل شقيقه منصور كما أعلن الاثنان من قبل، عاد إلى غمامة الديون، قائلاً إنها أمطرت على ناديه بـ170 مليون ريال، وعلى الرغم من معرفته، فإنه أصر على تولي الرئاسة، وقال في حديث لـmbc: "لو كنت أتكلم عن الفلوس موجودة، لو ما قدرت أمسك نادي الاتحاد أو كفء للنادي ما راح أتكلم عنها، أنا تحملت المسؤولة وقادرٌ عليها".

وتساءل مدني الإداري السابق عن مصير مبلغ الـ30 مليوناً التي وعد البلوي بدفعها، وقال: "نحن لم نشاهد تلك المبالغ التي وعد بها البلوي، وبالتالي لا يحق له لوم أعضاء الشرف الآخرين لأنهم لم يعدوا بشيء". وتابع: "البلوي قال للأمير نواف بن فيصل، الرئيس العام لرعاية الشباب سابقاً، إنه سيسدد كافة ديون النادي إن أُقيل أعضاء الإدارة السابقة، واسألوا الأمير، وهذا ما سمعناه من الناس، إقالة الإدارة غير نظامية، لكن رعاية الشباب كانت تريد الوصول إلى حل".

وقال البلوي البارحة إنه سيتعامل مع مشاكل الاتحاد المالية بالجدولة والدفع المباشر، وحسب خطاب قديم مسرب لرعاية الشباب، أوضحت فيه أن التبرعات الواردة إلى الخزانة الصفراء بين شهري يناير – مايو الماضي كانت 19 مليونا و218 ألفا و730 ريالا. كان نصيب ما دفعه الرئيس ثلاثة ملايين و503 آلاف و448 ريالا.

لكن مدني يوجه حديثه مباشرة إلى البلوي، ويقول: "وصلنا للشهر التاسع من رئاستك ولم نشاهد أي شيء، هل تعتقد أن أعضاء الشرف لا يسمعون ولا يعرفون ماذا يحدث". وأردف: "أنت من كسر مجاديف الإبحار مع الناس، لا تقول أنا سأسبح أو أحارب".

وعن مجلس إدارة النادي الذي أكد البلوي أنه سيضم رجال أعمال، وذلك قبل عقد الانتخابات، أضاف: "قال كلهم رجال أعمال وسيدفعون الأموال، لكننا اكتشفنا أن أغلبهم مديرو فرق سابقون. الحقيقة معدمة بنادي الاتحاد".

وأكد الشرفي الاتحادي الجريء، أن كل شيء بقي على حاله بالاتحاد، عدا: "الإعلام الاتحادي هو من تغير، لو أن هزيمة العين كانت على عهد محمد فايز أو عادل جمجوم كان (شرشحوهم)".

وألقى مدني رحيمي باللائمة كذلك على خالد القروني، المدرب الذي رحل عن تدريب الفريق مساء أمس، وقال: "هو مدرب يحترم وله إنجازات سابقة مع المنتخبات والاتحاد، لكن عندما درب الاتحاد هذه الفترة بات يسمع للإدارة، ولهذا خسر". وأردف: "ليلة المباراة كل يوم كنت أسمع فلان (لاعب) شالوه، فلان حطوه. وحقيقة، الخبرة هدمت نادي الاتحاد ولم تساعده".