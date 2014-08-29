كارينيو: أنا رهن إشارة العرض المناسب

نفى الأوروغوياني دانييل كارينيو، مدرب النصر السابق، وجود أي مفاوضات رسمية بينه وبين اتحاد جدة، بيد أنه أكد جاهزيته لقبول أي عرض مناسب يعيده إلى السعودية، عقب تحقيقه لقبي الدوري والكأس مع أصفر العاصمة.

وقال كارينيو بمداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" حول العرض الاتحادي: "لم أستلم أي عرض، ولو حدث ذلك سأكون سعيداً، لكنها ليست اللحظة المناسبة الآن". وأردف: "لدي معلومات حول وجود رغبة بالتعاقد معي، لكن هذا الأمر ليس صحيحاً".

وفتح الرجل الأوروغوياني الباب أمام أي عروض قد ترده في الفترة المقبلة، ويقول: "سأرى إن كان العرض المقدم لي مناسبا، وسأقرر بعدها"، ويضيف: "أمضيت عامين بالسعودية، وحان وقت العودة إلى العائلة، كنت أحتاج إلى قضاء فترة مع عائلتي ومتابعة بعض الأمور التي تخصني، لكني الآن جاهز لأي عرض".

وبين دانييل أنه مازال يتابع الدوري السعودي، ويقول: "أتابع كرة القدم السعودية، وأعرف جميع النتائج، وأنا سعيد جداً بالنصر وما يحققه هذا الموسم". وزاد: "اشتقت للأصدقاء بالسعودية، وكذلك اشتقت لأجواء المباريات".