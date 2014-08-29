لقطة ختام: العنزي وكارو.. "لغز" كل معسكر أخضر

مع اقتراب موعد كل معسكر للأخضر السعودي منذ صعود الحارس الشاب إلى مصاف حماة المرمى الأفضل بالمملكة، تدور الأسئلة بأذهان الأنصار والمتابعين ورجال الإعلام حول تواجد عبدالله العنزي ضمن قائمة اللاعبين المنضمين إلى القائمة الدولية، وفجأة يخرج لوبيز كارو وقبله ريكارد بأسماء لا تقل عن 23، لكن الحارس الشمالي ليس ضمنها، على الرغم من تقديمه مستويات باهرة خلال المواسم التي مضت.

قصة العنزي ولوبيز كارو، بدأت تأخذ فصولاً غير رياضية، لم يعد الأمر يتعلق بكون عبدالله حارسا أساسيا أو رابعا، كما قال المدير الفني الإسباني ذات مرة، وعانى الحارس الشاب من إصابة بمعسكر المنتخب نهاية العام الماضي، وفقد فرصة المشاركة، وصولا إلى رحلة لندن – أبوظبي التي تأخرت وفقد الحارس مكانه بالقائمة حتى فترة طويلة، أو حتى انتهاء عقد لوبيز كارو مع الأخضر السعودي.

العنزي يقول: اعتذرت، ولوبيز يقول إنه لا يعرف سبب غيابه عن ذلك المعسكر، وإنه لم يتصل به حتى بعد مضي 6 أشهر على حدوث تلك الواقعة، وحتى حين، سيبقى العنزي اللغز الأكبر في كل معسكر للأخضر.