السهلاوي يقود النصر إلى فوزٍ صعب أمام الخليج

واصل النصر انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه الخليج بهدف نظيف ليقاسم الشباب على صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين في المرحلة الثالثة والتي شهدت فوز العروبة على الرائد 2-1 فيما شهدت الجولة تعادل التعاون أمام نجران سلبياً.

في الشوط الأول وجد النصر صعوبات كبيرة للوصول الى مرمى الخليج والذي أجاد مدافعوه إغلاق المناطق الخلفية، وحاول الضيوف كثيراً الاعتماد على الكرات العرضية للمهاجم محمد السهلاوي.

وسنحت للنصر أولى الهجمات الخطيرة عند الدقيقة 30 حينما تلقى البولندي ادريان ميرزفسكي تمريرة من يحيى الشهري وسدد كرة تصدى لها حارس الخليج مسلم فريج بصعوبة.

وازدادت صعوبة المباراة على الخليج حينما تلقى مدافعه ابراهيم الزواهره البطاقة الحمراء عند الدقيقة 45+1 لحصوله على الإنذار الثاني لينجح بعدها النصر بتسجيل هدفه الأول بخطأ من حارس الخليج مسلم فريج الذي أبعد الكرة لتصطدم بالسهلاوي وتعود للشباك.

في الشوط الثاني أحكم النصر سيطرته على المباراة وواصل الخليج اعتماده على الأسلوب الدفاعي المحكم والاعتماد على الهجمات المرتدة وكاد أن يخطف هدفاً عن طريق متوسط ميدانه العاجي حبيب مايتي الذي سدد كرةً ثابتة ارتطمت بالعارضة.

وواصل النصر سيطرته بدون فاعلية هجومية بوجود مهاجم وحيد وهو محمد السهلاوي والذي لم تصل إليه أي كرة أمام مرمى الحارس مسلم ال فريج.

وحاول الإسباني كانيدا تنشيط خط المقدمة بزجه بالمهاجم البرازيلي الجديد هيرناني دي سوزا والذي يشارك للمرة الأولى.

وسنحت للنصر هجمة خطيرة وحيدة في الشوط الثاني عن طريق البرازيلي هيرناني الذي تلقى تمريرة من البولندي ادريان ليحولها بقدمه نحو مرمى الخليج لينجح حارسه مسلم ال فريح بالتصدي لها.

وارتفع رصيد النصر الى 9 نقاط بالمركز الثاني وبفارق الأهداف عن الشباب الأول، وبقي الخليج على رصيده السابق نقطة وحيدة في المركز العاشر.

وفي الجوف عمق فريق العروبة جراح ضيفه الرائد بعد أن ألحق به الخسارة الثالثة على التوالي بفوزه عليه 2-1.

وبات وضع الرائد حرجاً بعد مضي ثلاث مراحل فقط بعد تلقيه الخسارة الثالثة بالرغم من التغييرات الكبيرة التي أجراها المدرب المقدوني كستوف في صفوفه حيث يملك كل من المغربي حسن الطير والسنغالي بابا وايجو والاردني أنس بني ياسين والمهاجم سلمان صبياني.

ونجح مهاجم العروبة موسى الشمري بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 30، وعزز نفس اللاعب تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة 54. وسجل هدف الرائد الوحيد لاعبه مشعل العنزي عند الدقيقة 75.

وبهذا الفوز رفع العروبة رصيد الى 6 نقاط في المركز السادس مؤقتاً، وبقي الرائد بدون نقاط في المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الفتح الأخير.

وفي القصيم اقتنص نجران نقطةً ثمينة من أمام مضيفه التعاون بعد تعادلهما سلبياً. حيث ارتفع رصيد نجران الى نقطتين في المركز التاسع، وحقق التعاون أول نقطة في الدوري ويحتل المركز 11.

