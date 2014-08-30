روجيريو وهزازي يقودان الشباب إلى الصدارة

بلغ الشباب صدارة دوري "جميل" للمحترفين، بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي على ضيفه هجر بهدفي البرازيلي روجيريو ونايف هزازي، الذي اعتلى قائمة هدافي الدوري بعد 3 جولات.

لم يجد الشباب أي صعوبة في المواجهة، بعد سيطرته على مجريات اللقاء بشكل كامل، من دون مقاومة تذكر من الضيوف، وجاءت الأهداف الشبابية على مدار الشوطين، حين استطاع المحترف البرازيلي روجيريو تسجيل الأسبقية قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تمكن نايف هزازي من تعزيز أهداف فريقه برأسية في الدقيقة الـ"75"، قاده لتصدر قائمة ترتيب الهدّافين برصيد خمسة أهداف.

وبهذا الفوز تصدّر الشباب ترتيب المسابقة "بشكل مؤقت"، بعد وصوله للنقطة التاسعة من ثلاث مواجهات كانت جميعها أمام أندية المنطقة الشرقية وبذات النتيجة (هدفين مقابل لا شيء)، فيما بقي هجر عند رصيده السابق "3 نقاط " .