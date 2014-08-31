الأخضر الصغير يواصل تدريباته قبل نهائيات آسيا 2014

واصل المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم تدريباته ضمن معسكره الخارجي في مدينة آنسلن قلور الماليزية، وذلك استعداداً للمشاركةِ في نهائيات كأس آسيا للناشئين والتي ستنطلق يوم السبت القادم في تايلند.



وخصص المدرب الإسباني أنتونيو فليستش الفترة الصباحية داخل صالة الحديد ركز فيها على تقوية العضلات تحت إشراف مدرب اللياقة الإسباني باكيتو، فيما بدأت الفترة المسائية بمحاضرة اعتيادية شرح فيها المدرب أنتونيو بعض الجمل التكتيكية والتي نفذها اللاعبون بتركيز جيد، فيما كثف مدرب الحراس الوطني حمد اليامي تمارينه لكل من سلمان السعيد ومصطفى آل زيد وأحمد الشهري، لتختم التمارين بإجراء مناورة قسمت على مجموعتين.

من جانبه، أجرى خالد الزيد، المشرف العام على المنتخبات السنية اتصالا مطولا ببعثة منتخب الناشئين لكرة القدم في ماليزيا للاطمئنان على معسكرهم الإعدادي الذي يسبق البطولة الآسيوية، حيث شكر الزيد الجهازين الفني والإداري على تنفيذ المعسكر وفقاً للتقارير اليومية التي ترد لمدير المنتخبات عبدالله المصيليخ عما يجري هناك بدقة متناهية حتى بسير المعسكر بشكل يومي ويحقق الأهداف المرجوة.