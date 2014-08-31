الإثنين.. موعد انطلاقة معسكر المنتخب السعودي

ينطلق معسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، حيث يبدأ المعسكر فور أن يتوافد 25 لاعباً دولياً إلى مقرّ الإقامة لإجراء الفحوصات الطبية وسط إشراف الجهاز الطبي.

وتغادر البعثة يوم الثلاثاء المقبل في الثاني من الشهر المقبل إلى العاصمة البريطانية لندن. إذ يخوض الأخضر في معسكره الخارجي مباراة ودية ضد منتخب أستراليا في الثامن من سبتمبر على ملعب نادي فولهام الإنجليزي.

ويحاول المدرب الإسباني كارو لوبيز، إعداد لاعبي المنتخب لبطولة الخليج العربي 22 التي تحتضنها ملاعب الرياض، بينما ستكون البطولة التالية، كأس آسيا 2015.

يذكر أن المرحلة الأولى لاستعداد الأخضر انطلقت في مايو الماضي إذ أقام معسكرا إعدادياً في إسبانيا لعب من خلاله مباراتين وديتين أمام منتخب مولدوفا وجورجيا وخسرها بنتيجة 4-صفر، و2-صفر على التوالي.