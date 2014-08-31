الاتحاد يضمّد جراحه الآسيوية.. بالشعلة

ضمد الاتحاد جراحه الآسيوية بعد فوزه على مضيفه الشعلة 3-1 في المرحلة الثالثة لدوري جميل السعودي للمحترفين يوم الأحد.

ووضحت أفضلية الاتحاد منذ بداية الشوط الأول وسط اعتماد أصحاب الأرض على الأسلوب الدفاعي لإيقاف اندفاع الضيوف المتوقع.

وبدت تظهر خطورة الشعلة في الهجمات المرتدة، إذ كاد لاعبه الأردني ياسين البخيت يفتتح التسجيل بعد أن رواغ مدافعي الاتحاد محمد الدميري وطلال العبسي ووصل الى المرمى وسدد كرةً قوية تمكن الحارس فواز القرني من إبعادها بصعوبة.

وفي الدقيقة 43 توغل البرازيلي ماركينيو داخل منطقة الجزاء الشعلاوية وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس سعيد الحربي.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور أربع دقائق نجح مدافع الشعلة ماجد العمري بتسجيل هدف التعادل، حينما ارتقى لكرة ووضعها برأسه في مرمى الحارس فواز القرني.

وحاول الاتحاد كثيراً تسجيل هدف التقدم عن طريق شنّ هجماته نحو مرمى الشعلة، وأجرى مدربه المصري عمرو أنور أول تغييراته بدخول لاعبه الشاب عبدالفتاح عسيري بديلاً للعاجي ياكونان.

وعند الدقيقة 72 نجح مهاجم الاتحاد مختار فلاتة من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية البديل عبدالفتاح عسيري بقدمه في شباك الحارس سعيد الحربي. وعند الدقيقة 90 نجح البديل عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثالث للاتحاد

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 9 نقاط بفارق الأهداف عن الشباب الأول والنصر الثاني، وتجمد رصيد الشعلة عند نقطة وحيدة في المركز العاشر.