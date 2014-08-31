العنزي: أريد المنتخب.. دلوني على الطريق إليه

أكد عبدالله العنزي حارس مرمى النصر، أنه متشوق لتمثيل المنتخب الوطني، رغم استبعاده من قبل المدرب لوبيز، وقال العنزي لـ"قناة العربية"، عقب فراغه من مباراة فريقه أمام الخليج: "أي لاعب لا يملك الطموح في تمثيل منتخب بلاده ليس لاعب كرة قدم".

وقال العنزي في تصريح خاص: "المدرب كارو اختصرها في المرة الأولى، وقال أنني مصاب، وفي المرة الثانية الكل يعرف ماهي المشكلة، أنا برّرت وسلمان القريني طلع آنذاك بعد الحادثة بيومين ونفى بجانب الإداري زكي الصالح، المدرب على علم بكل شيء". وأضاف: "المدرب محترف وأنا محترف وأحترم رأيه، ولكن أقسم بالله أنني حريص على أن أكون في المنتخب وهذا شرف لأي لاعب، أي وسيلة توصلني إلى المنتخب راح أعملها".

وأكد حارس النصر أن استبعاده كان فنياً بحسب تصريح القريني، فيما أشار إلى أنه ليس من حقه كلاعب التواصل مع المدرب، وأن إدارة النادي تمثل حلقة التواصل بين اللاعب والمنتخب، مشدداً أنه رهن الإشارة في أي وقت ومناسبة.

وكان لوبيز كارو مدرب المنتخب لم يوجه الدعوة للعنزي في قائمته الأخيرة، وعلل ذلك في المؤتمر الصحافي بقوله إن اللاعب غير منضبط، وأنه لا يعلم حتى الآن ما السبب في عدم التحاقه بقائمة المعسكر الأخير رغم استدعائه، إلا أن سلمان القريني مدير المنتخب آنذاك خرج في تصريح توضيحي ذكر فيه أن لوبيز لم يقل الحقيقة وأن الجهاز الإداري شرح له أسباب تأخر العنزي عندئذ وأنه طلب استبعاده.