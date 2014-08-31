مختار فلاتة: نجحنا في إسعاد جماهير الاتحاد

أكد مهاجم الاتحاد مختار فلاتة أن فريقه حقق المهم أمام الشعلة بعد الفوز عليه 3-1 ضمن الجولة الثالثة من دوري جميل السعودي.

وقال مختار لقنوات "mbc pro sport" بعد المباراة: "الكل يعلم أن هذه المباراة كانت بعد خروجنا الآسيوي، ونعلم أن جماهيرنا غاضبة علينا لذلك سعينا لإرضائهم والمشوار مازال طويلاً، ونجحنا في هذه المباراة من إسعادهم".

وحول استفادة فريقه من كثرة الركلات الركنية قال: "لم نتوفق في هذه المباراة وسنسعى من خلال التدريبات لتلافي هذه المشاكل والقادم أفضل".

وحول صناعته الى الاهداف قال: "في الثلاث مباريات لم أنجح بالتسجيل والان المهاجم ليس شرطاً أن يسجل بل يصنع ويسجل والاهم فوز الاتحاد".

الى ذلك أشار مدافع الاتحاد طلال العبسي إلى أن دفاع فريقه تحسن كثيراً في هذه المباراة عن ما كان عليه سابقاً وقال: "كل مدافعي الاتحاد متفاهمون، ولكن الان الطريقة تغيرت كثيراً وأصبح هناك طريقة لعب وتكتيك". وأضاف: "سابقاً كنا نلعب على خط واحد ودفاعنا الان في تحسن".

من جهته أكد الأردني ياسين بخيت أن فريقه لعب من أجل الفوز فقط، وقال: "قدمنا مباراة كبيرة، وقدر الله وما شاء فعل".

وأضاف: "لعبنا من أجل الفوز ولم نفكر بالخروج بالتعادل، وظهر ذلك من خلال طريقتنا التي لعبنا بها إذ حاولنا ووصلنا لمرمى الاتحاد ولم يحالفنا التوفيق".