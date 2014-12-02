أهلي دبي: كوزمين باقِ ولن يرحل إلى الأخضر

نفى عبدالمجيد حسين، المشرف على النادي الأهلي الإماراتي، كل الأنباء التي راجت عن اقتراب مدرب فريقه الروماني كوزمين اولاريو من التوقيع مع المنتخب السعودي ليتولى زمام الأمور الفنية فيه. وقال حسين في تصريحات لـ "العربية.نت" اليوم: "هذه الأنباء عارية من الصحة تماما، كوزمين باق في تدريب الأهلي ولن يغادر".

وأضاف حسين "تحدثنا مع كوزمين عن هذه الأنباء، هو قال إنه لا يعرف عنها شيئا، وإنه لم يتلق أية عروض لترك النادي، وهو مستاء من هذه الأخبار، إذ إنه وقع تحت ضغط كبير لقيادة منتخب بلاده ورفض في وقت سابق، فكيف يوافق على تدريب المنتخب السعودي".

ومضى عبدالمجيد في حديثه "نحن لا نعرف الهدف من إثارة مثل هذه الأخبار التي تضرب استقرار النادي وهدوءه، أنا أؤكد أن لدينا مشروعا مع المدرب كوزمين، وعقده يستمر لعامين، وسنجدده قريبا".