هجر ينهي مشكلة سوما بعد منعه من دخول السعودية

أنهت إدارة نادي هجر الإشكالية التي تعرض إليها نابي سوما، المحترف الغيني بالفريق، بعد منعه من دخول السعودية خوفاً من وباء إيبولا، وهو ما كلف النادي الشرقي خوض مباراته الأخيرة أمام النصر دون لاعبه الإفريقي.

وقال سامي الملحم، رئيس النادي في بيان: "يتقدم النادي بالشكر للرئيس العام والأمين العام ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي الذين بذلوا جهوداً كبيرة من أجل حل مشكلة دخول نابي إلى الأراضي السعودية".

وكان المحترف الغيني قد غادر إلى المغرب مع فترة التوقف لإحضار عائلته وحل بعض الأمور العالقة بينه وبين ناديه الدفاع الحسني الجديد المغربي، وحينها حضرت السعودية دخول بعض الجنسيات الإفريقية بسبب انتشار فايروس إيبولا الذي حصد عدداً من الأرواح في بلدان القارة الإفريقية.