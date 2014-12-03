الفيصلي يعزز صفوفه بهداف دوري ركاء

وقعت إدارة نادي الفيصلي السعودي عقداً مع فهد الصقري لاعب فريق الطائي المنتمي إلى دوري الدرجة الأولى "ركاء"، بينما تمت مراسم التوقيع بين عضو الإدارة وائل المدلج واللاعب البالغ 25 عاماً يوم الأربعاء بمقر النادي.

ويلعب فهد الصقري في خط الوسط ويعد ثاني هدافي دوري ركاء، حيث استطاع تسجيل 8 أهداف من 9 مباريات، وكان آخر هدف قد أحرزه أمام النهضة في السادس من شهر نوفمبر المنصرم.

من جهته عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع في صفوف الفيصلي، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجميع، وسيسعى مع بقية زملائه لتقديم مستوى متميز يرضي جماهير الفيصلي.

ويحتل الفيصلي الملقب بـ"عنابي سدير" المركز السادس ضمن ترتيب الدوري السعودي، وقد تعادل الفريق إيجابياً 1-1 أمام الأهلي على ملعبه ضمن الجولة الفائتة، فيما يلعب المباراة المقبلة أمام النصر بالرياض.