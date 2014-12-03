النويصر: سأستقيل من أجل مصلحة الرياضة السعودية

يؤكد محمد النويصر، نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن اللجنة المشكلة من قبل الأمير عبدالله بن مساعد لمعالجة المشاكل التي يعاني منها اتحاد القدم، شرعية، وتهدف إلى الارتقاء بكرة القدم السعودية.



ويقول النويصر ضيف برنامج "في المرمى":" اللجنة الأولمبية ليست قطاعاً حكومياً ليعتبر مافعلته تدخلاً، بل هي المظلة لجميع الاتحادات، واللجنة المشكلة من قبلها لن تخرج عن النظام الأساسي" وأردف:" لم يؤخذ برأيي حول اللجنة، وهذا أمر طبيعي، والأهم أن أحمد عيد وافق" مشيراً إلى أن لديهم معلومات حول اللجنة قبل شهرين، كون أساس الاتحاد السعودي خطأ.

ويعود النويصر للحديث عن اللجنة بالتفصيل، وأضاف:" اللجنة ستقدم مقترحاتها للجمعية العمومية، واذا لم ييوافق أحدُ ما على القرارات التي تفيد الرياضة السعودية فعليه الاستقالة مهما كان منصبه" مبيناً أنه سيتقدم باستقالته من منصبه اذا كان ذلك لمصلحة الكرة السعودية.

وأكد النويصر أن تشكيل اللجنة لايعني حل الاتحاد، وأتبع:" لايوجد أن نية لحل مجلس ادارة الاتحاد السعودي، وأنا شخصياً كنت مع أحمد عيد في الفلبين وتحدثنا عن هذا الأمر".

واعترف نائب رئيس اتحاد القدم السعودي بأن الفيفا تحدث معهم حول بعض الملاحظات، ويضيف:" اختلاف الفيفا معنا حول تمثيل الأشخاص في الجمعية العمومية، بينما يريد أن يكون التمثيل للكيانات".



