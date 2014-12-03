بعد العقم الأزرق.. ياسر: لا أخشى إلا سوء الحظ

يعتبر ياسر القحطاني، قائد الهلال، أن الظروف التي مر بها الأزرق في الجولات الماضية كانت مختلفة بسبب دخول الفريق في البطولة الآسيوية بشكل مبكر، فيما يستبعد وجود أي مشكلة تتعلق بطريقة الروماني ريجيكامب.



وقال القحطاني في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المرمى" :" ظروف الجولات الماضية كانت مختلفة، دخلنا في المعترك الآسيوي بشكل مبكر، وكان الفريق يلعب مباراةً في الدوري ومن ثم ينتقل مباشرة إلى البطولة الآسيوية، وحصيلتنا التهديفية في البطولة القارية كانت جيدة، كما أن لاعبي الهلال هم من سجل الأهداف في كأس الخليج الأخيرة".

وعن النهج الذي ينتهجه الروماني ريجيكامب، قال القحطاني:" لايمكن لوم المدرب مادمنا نصل إلى المرمى في كل مباراة، فأمام سيدني كان هناك 21 فرصة حقيقية أمام المرمى لكننا لم نسجل، وهنا يسقط اللوم عن المدرب" وأردف:" لدينا أفضل لاعبي في الخليج وآسيا، لكني حقيقة أخشى سوء الحظ وغياب التوفيق".





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ولم يسجل الهلال في 4 مباريات متتالية مع الشباب ومن ثم مع سيدني في سيدني ومع سيدني في الرياض وأخيرا أمام الاتحاد لهلال وبتاريخه لم يعجز عن التسجيل في أربع مباريات متتالية.

وهي المرة الأولى التي يعجز فيها عن التسجيل في مبارتيين متتاليتن في الدوري السعودي للمحترفين منذ تأسيسه عام 2008. أما آخر مرة لم يسجل فيها أزرق الرياض في مواجهتنين متتاليتتين في الدوري السعودي بشكل عام فكانت موسم 2006 و 2007، وحينها تعادل مع الخليج سلبا في المرحلة الثانية عشرة وبدون أهداف أنهى مباراته مع الوحدة في المرحلة الثالثة عشر، وفي ذلك الموسم كان سامي الجاب، ياسر القحطاني، محمد العنبر وأحمد الصويلح في الهجوم

في الدوري لعب الأرزق ثماني مباريات حتى الآن سجل فيها 14 هدفاً والرقم يعتبر صغيرأ اذا ما قارناه بأرقم سجلها الهلال في المباريات الثمان الأولى في الدوري في السنوات الخمس الأخيرة ، ففي موسم 2009 سجل الهلال بعد ثماني جولات 24 هدفاً بمهاجميه ياسر القحطاني ويحيى المحياني، وانضم إليهما وليد جيزاني الموسم الذي تلاه فكان رصيد الأهداف سبعة عشر بعد ثماني جولات .

موسم 2011-2012 بقيادة يوسف العربي المغربي ويونغ بيو سو الكوري الجنوبي ومعهم سعد الحارثي هز الهلال شباك خصومه تسع عشرة مرة حتى الجولة الثامنة.

والرقم الأكبر كان الموسم الذي تلاه عاد ياسر وبجانبه كان برازيلي اسمه ويسلي لوبيز فسجل الفريق خمسا وعشرون هدفاً بثماني مباريات منذ بداية الدوري.

أما الموسم الفائت فكان الرقم 21 مع نهاية الجولة الثامنة .. مع ياسر وناصر ويوسف السالم

عقم تهديفي ضرب الهلال وأودى بكأس أبطال آسيا، أما في الدوري فالعقم سبق له أن ضرب الجميع .. وفي دوري المحترفين ومنذ تأسيسه عام 2008 بقي الأهلي الفريق الوحيد فقط الذي لم يتوقف لأكثر من مباراة عن التسجيل.

