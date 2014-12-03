داسيلفا: النصر مصدر سعادتي

أشار خورخي داسيلفا مدرب فريق النصر السعودي إلى تشرّب لاعبي الفريق الأول، الأجزاء التكتيكية التي يرغب بتنفيذها، مما يشعره بسعادة كمدرب، علاوة على امتلاكه23 لاعبا متميزا وجاهزا للعب ضمن صفوف بطل الدوري والكأس.

وقال الأورغوياني داسيلفا ضمن مؤتمر صحافي عقد لوسائل الإعلام يوم الأربعاء: إن مصدر سعادتي ليس بالنتيجة التي تحققت فحسب بل إن اللاعبين استطاعوا أن يهضموا جزءاً من الجانب التكتيكي الذي أسعى إليه وذلك قياساً بالفترة الزمنية التي قضيتها مع الفريق، ولذلك أنا مرتاح من أداء اللاعبين ومن ما أجده من دعم ومتابعة إدارية يومية".

وأضاف المدرب: "أشعر بالسعادة نتيجة ما يملكه النصر من عناصر فنية متميزة، لدي أكثر 23 لاعباً في جاهزية تامة وجميعهم في نفس المستوى وهذا سيدعم مسيرة الفريق فالبديل الجاهز والمؤهل مكسب ومطلب لأي فريق".

وحول مباراة الفريق المقبلة أمام الفيصلي ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري "جميل": "الفيصلي فريق قوي وبرهن على ذلك أمام مباراته الماضية أمام الأهلي والتي جاءت امتداداً لمستوياته الجيدة، شاهدت عدة مباريات، يجيد الفريق الاستفادة من الكرات المرتدة ونحن نحترمه كما نحترم جميع الفرق، أريد من اللاعبين تقديم مستوى أفضل وحصد النقاط الثلاث".

وأوضح خورخي داسيلفا أن الفريق الذي يسعى للبطولة عليه أن يفوز في أكبر قدر ممكن من المباريات، لأن التعثر في أي مباراة يقلص من فرص الفوز باللقب كما أن عليه أن لا ينظر لتعثر منافسيه في مبارياتهم بل عليه أن يواصل تحقيق الانتصارات ويتطلع دائماً للأمام ويجعل الآخرين هم من يفكرون في كيفية اللحاق به .