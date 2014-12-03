شكلام: يتابع "العربية" .. ويعجبه ناصر..نور وراموس

يؤكد الجزائري فريد شكلام، مدافع نجران، الذي يمضي الموسم الرابع مع النادي الجنوبي، أن اللاعب السعودي من أغنى لاعبي كرة القدم في العالم، ولهذا لايحتاج إلى الاحتراف في أوروبا، مادام يتقاضى المبالغ العالية.



ويقول شكلام في مقابلة مع برنامج "في المرمى" :" لماذا يخرج اللاعب السعودي إلى أوروبا كلاعب محترف، وهو من أغنى اللاعبين في العالم" ويواصل فريد الحديث عن كرة القدم السعودية ويقول:" بالنسبة لي أرى أن محمد نور وناصر الشمراني وتيسير الجاسم أفضل اللاعبين في الدوري السعودي".

ومن موقعه كمدافع، يرى بأن الثنائي هزازي والشمراني هم أخطر المهاجمين الذين يواجههم في المباريات ويقول:" نايف يمكن أن يسجل هدفاً في أي لحظة، أما الشمراني فهو هداف منذ كان في صفوف الشباب ولازال كذلك في الهلال".



وأعاد شكلام استمراه بقميص النادي الجنوبي إلى تعامل الإدارة معه، ولحبه للمدينة التي يحمل النادي اسمها، ويضيف:" تعامل الإدارة معي جعلني استمر، كما أنني عندما وقعت عقداً لم أوقعه مع النادي بل مع المدينة الصغيرة بحجمها، لكنها كبيرة بأهاليها".

ويعتبر المدافع الذي يميل للنادي الملكي في إسبانيا، أن سيرخيو راموس ورافاييل فاران، قلبي الدفاع في ريال مدريد، الأفضل في خانة قلب الدفاع، فيما يمضي اللاعب الجزائري وقته بعد التمارين مع الأصدقاء ومشاهدة قناة "العربية".

