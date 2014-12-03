صحيفة رومانية: بيتوركا وريجي.. "لم ينجح أحد"

أفردت الصحافة الرومانية اهتماماً غير عادي ومتابعة حية لكلاسيكو الكرة السعودية بين الهلال والاتحاد، ووصفتها بانها ديربي بين اثنين من افضل المدربين الرومانيين العاملين خارج البلاد.



ونشرت صحيفة "برو سبورت" والتي توزع اكثر من 300 ألف نسخة يوميا في صفحتها الاولى صورة المواجهة بين المدربين وقالت : نتيجة بيضاء في الديربي الروماني في كلاسيكو الكرة السعودية، وعلى موقعها نشرت الصحيفة ملخصا بالفيديو للمباراة.

أما صحيفة "جازيتا سبورت" فقد أشارت في تقريرها إلى وجود بعض المناوشات قبل المباراة بين ريجيكامب وبيتوركا وقدمت وصفا للمباراة وأشارت في مقدمتها الى تفوق الهلال في المواجهات المباشرة بين الفريقين وقالت بأن الهلال فاز في 59 مباراة مقابل 36 للاتحاد من اصل 129 مباراة جمعتهما.

وسجلت الصحيفة نحو 450 ألف زيارة زيارة على صفحتها في موقع "فيس بوك" في الصفحة التي تضمنت تقرير المباراة .

وفي موقعها على شبكة الانترنت، نشرت صحيفة "جي اس بي سبورت" صورة لريجيكامب مدرب الهلال وهو يرتدي الزي السعودي خلال أحد المؤتمرات الصحفية وأبرزت تصريحاته بعد المباراة، مشيرةً إلى أن المباراة غابت عنها الاهداف وكانت الافضلية نسبية للهلال، فيما انتهج بيتوركا مدرب الاتحاد خطة دفاعية اكثر منها هجومية.

وخصصت صحيفة "اديفارول" تقريرا مطولا عن المباراة مع وصف دقيق لمجرياتها قالت بان لا أحد من المدربين تفوق تكتيكيا على الاخر ونتيجة التعادل كانت عادلة، وسط تركيزها على عدد الحضور الجماهيري الكبير الذي حضر لمشاهدة المباراة.



