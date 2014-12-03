عبدالله بن مساعد رئيساً لاتحاد التضامن الإسلامي

زكى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي الأمير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب، لرئاسة الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي للدورة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 22 لمجلس إدارة الاتحاد الذي عقد اليوم في محافظة جدة برئاسة النائب الأول الكولونيل حمد مالبوم وبحضور وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة الأمين العام للاتحاد فيصل بن عبد العزيز النصار وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع الذي ستعرض نتائجه على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي سيعقد يوم غد في محافظة جدة قبول استقالة الأمير نواف بن فيصل بن فهد بن عبد العزيز وتقديم الشكر لسموه على ما قدمه للاتحاد خلال الفترة السابقة.

كما تم الاطلاع على محضر تقرير الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الاتحاد واعتماده، وتقرير دورة ألعاب التضامن الإسلامي الثالثة بإندونيسيا، والاطلاع على تقرير بطولة قطر الدولية للثلاثي الإسلامي، وتقرير البطولة الإسلامية الثانية لرفع الأثقال، وتقرير الدورة السادسة للطب الرياضي ومكافحة المنشطات، إضافة إلى عرض مذكرة اتفاقية التعاون مع اللجنة الأولمبية الإندونيسية وحكومة جنوب سومطرة.