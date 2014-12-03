فيصل بن تركي: سأجلب 5 لاعبين مكان من يرحل عن النصر

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس النصر، أن ناديه ينتظر عقوداً استثمارية جديدة ستدفع بعجلته إلى الامام في قادم الأيام، فيما أكد أن عمر هوساوي لاعب نصراوي، ولم يفاوضه أحد.



وقال رئيس نادي النصر في مقابلة مع قناة "العربية" :" سعيد بما قدمه داسيلفا مع الفريق، والأورغوياني أعاد الفريق إلى الكرة الهجومية" وأردف:" أنا عاتب على الجماهير لغيابهم عن مبارياتنا، وأتمنى أن يحضروا أمام الفيصلي مساء الخميس".

وعن الجدل الدائر حول عمر هوساوي، مدافع الفريق، أجاب:" هوساوي نفى المفاوضات مع أطراف أخرى، وأنا أصدقه" وأتبع:" النصر نادِ كبير، ومن يريدنا فنحن نريده، ومن لايريدنا فنحن قادرون على جلب 4 أو 5 لاعبيه مكانه".

