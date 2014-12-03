مرعي العواجي يدير مواجهة الفتح والأهلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لكرة القدم عن أسماء حكام مواجهات الجولة الـ11 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وسيكون الدولي مرعي العواجي حكماً للقاء الفتح مع الأهلي الذي سيقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ويعاونه الدولي عبدالعزيز الأسمري وحزام العمري، وحيدر الشريد "رابعاً"، والدولي السابق حسين الحساوي "مقيماً"، كما سيقود الحكم خالد صلوي لقاء الشعلة مع هجر على ملعب نادي الشعلة بالخرج، ويعاونه يحيى آل معتق وعلي بدوي، والدولي عبدالعزيز الفنيطل "رابعاً"، والدولي السابق عبدالعزيز السليمان "مقيماً".

من جانبه يقود الحكم الدولي عبدالرحمن العمري يوم الخميس المقبل لقاء الخليج مع نجران على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويعاونه الدولي فهد العمري ونواف العتيبي، والدولي فهد العريني "رابعاً"، والدولي السابق عويضة منصور "مقيماً"، فيما سيقود الحكم شكري الحنفوش لقاء النصر مع الفيصلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ويعاونه الدولي عبدالرحيم الشمري وخلف زيد، وبدر العنزي "رابعاً"، والدولي السابق محمد حامد "مقيماً".

كما سيدير لقاء العروبة مع الشباب على ملعب نادي العروبة بنجران يوم الجمعة المقبل الحكم مشاري المشاري، ويعاونه محمد الخضيري وياسر السلطان، وفيصل البلوي "رابعاً"، والدولي السابق فايز كابلي "مقيماً"، فيما يقود الحكم عبدالرحمن السلطان لقاء التعاون مع الاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ويعاونه الدولي أحمد فقيهي وماجد الناصر، والدولي تركي الخضير "رابعاً"، والدولي السابق مهنا الشبيكي "مقيماً"، ويدير لقاء الهلال مع الرائد على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض الحكم الدولي محمد الهويش، ويعاونه الدولي محمد العبكري، وهشام الرفاعي، ومحمد القرني "رابعاً"، والدولي السابق محمد سعد بخيت "مقيماً".