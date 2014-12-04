الشعلة يقهر هجر.. ونجران يعبر الخليج

استعاد فريقا الشعلة ونجران توازنهما بعد فوزهما على فريقي هجر والخليج 3-1 و1-صفر في افتتاح المرحلة 11 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وافتتح عبدالرحمن الخيبري متوسط ميدان الشعله أهداف فريقه مبكرا عند الدقيقة السابعة.

وعزز اللاعب فهد المبارك تقدم الشعلة بتسجيله هدفا ثان بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني.

وأحرز لاعب هجر أحمد النذير هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 60، ليختتم مهاجم الشعلة يونس العليوي أهداف فريقه بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 74.

وارتفع رصيد الشعلة الى النقطة 8 متقدما الى المركز 11 مؤقتا، وبقي هجر على رصيده السابق 13 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام خطف فريق نجران فوزا ثمينا من أمام مضيفه الخليج بهدف نظيف.

وسجل البرازيلي جاندسون مهاجم نجران هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 93.

ولعب نجران بعشرة لاعبين بعد طرد حارسه محمد شريفي بعد مرور 14 دقيقة من انطلاق الشوط الأول لتسببه بركلة جزاء، أخفق من خلالها مهاجم الخليج عبدالله السالم في تسجيلها بعد أن تصدى لها الحارس البديل ناصر الصيعري.

وارتفع رصيد نجران الى 11 نقطة متقدما الى المركز الثامن مؤقتا، وبقي الخليج على رصيده السابق 7 نقاط في المركز 12.

