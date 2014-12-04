الفيصلي يوقف النصر والأهلي يعود للفوز

فرط النصر في نقطتين ثمينتين بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه الفيصلي في المرحلة 11 التي شهدت عودة الأهلي الى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه الفتح بهدف نظيف وهي ذات النتيجة التي خرج فيها فريق نجران منتصرا على مضيفه الخليج وفاز الشعلة على ضيفه هجر 3-1.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض نجح الفيصلي في إيقاف انتصارات النصر بعدما خرج بنقطة ثمينة أمام المتصدر.

وبدأ النصر المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن هدف مبكر يعيد به سيناريو مباراته السابقة أمام هجر.

وسنحت أولى الهجمات الخطيرة للنصر بعد مرور خمس دقائق بعدما حول السهلاوي عرضية حسين عبدالغني برأسه مرت بجانب القائم الأيمن للحارس منصور النجعي.

وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه البرازيلي هيرناني أن يفتتح التسجيل بعدما سدد كرة داخل منطقة الجزاء استقرت في أحضان الحارس منصور النجعي.

وفي الشوط الثاني اضطر مدرب الفيصلي لتغيير حارسه المتألق منصور النجعي الذي تعرض لإصابة مع نهاية الشوط الأول ليدخل بدلا عنه ابراهيم زايد.

واستمر بحث النصر عن الهدف المفقود وحاول مدربه ديسلفا تنشيط خط الهجوم بإشراكه المهاجم حسن الراهب بديلا للبرازيلي هيرناني.

وواصل النصر محاولاته نحو مرمى الفيصلي الذين وقف مدافعوه سدا منيعا في وجه الهجوم الأصفر.

وشكل الثنائي الفلسطيني أشرف نعمان واسلام سراج ازعاجا على دفاع النصر من خلال إجادتهم للهجمات المرتدة.

ومع منتصف الشوط زج الاوروغوياني ديسلفا بصانع الالعاب أحمد الفريدي بديلا للبولندي ادريان.

وسنحت للنصر هجمة خطيرة لمهاجمه محمد السهلاوي الذي انفرد بمرمى الفيصلي وسدد كرة تصدى لها الحارس ابراهيم زايد بصعوبة.

واضطر الفيصلي للعب في آخر خمس دقائق بعشرة لاعبين بعدما طرد مدافعه ياسين برناوي لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية إلا أن لاعبيه نجحوا في المحافظة على مرماهم لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد النصر الى 28 نقطة في الصدارة، وارتفع رصيد الفيصلي الى 16 نقطة في المركز السادس.

وعلى استاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه الفتح بهدف نظيف.

ونجح الأهلي الذي تعادل أمام الفيصلي على أرضه في المرحلة السابقة بتسجيل هدفه الوحيد عند الدقيقة 6 عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة الذي حول عرضية مصطفى الكبير برأسه في مرمى الحارس عبدالله العويشير.

ورفع الأهلي رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وبقي الفتح على رصيده السابق 10 نقاط في المركز التاسع مؤقتا.

