القادسية يشكو الهلال والأهلي

أكد معدي الهاجري، رئيس القادسية، تقديم شكوى ضد ناديي الهلال والأهلي على خلفية انتقال ياسر الشهراني إلى الأول، وصالح العمري إلى صفوف الثاني.



وقال الهاجري لـ"العربية.نت" :" بعد وعود طيبة لم تتم، قررنا التقدم بشكوى الأسبوع المقبل ضد الأهلي والهلال لعدم سدادهما مبالغ انتقال الشهراني والعمري" وأضاف:" كنت أتواصل مع رئيس الهلال ونائبه طوال تلك الفترة ، فيما كنت أتواصل مع الأمير فهد بن خالد بشكل مستمر حول المبالغ، لكن منذ سبتمبر الماضي انقطع التواصل بيننا، ولم أجد أي اجابة من الرئيس أو النادي".

وعاد الهاجري للتفصيل في القضايا العالقة ويقول:" انتقال ياسر الشهراني كان لقاء 15 مليوناً، دفع منها الهلال نصفها فور التوقيع، وخلال الفترة الماضية دفعوا 500 ألف، وفي الأول من أكتوبر الماضي حل موعد دفع المبلغ لكنهم لم يفعلوا حتى الآن"، وحول العمري يقول:" دفع الأهلي جزءاً من المبلغ في البداية، على أن يدفع الدفعة الثانية مطلع أغسطس الفائت، لكن ذلك لم يحدث كذلك".

وعن سبب تقدمهم بالشكاوى في هذا الوقت تحديداً، أجاب معدي:" لجنة الاحتراف تفتح فترة قبول الشكاوى في 10 من الشهر الجاري، ولهذا قررنا التقدم والمطالبة بحقوقنا".

ونفى رئيس النادي الشرقي وجود أي أزمة مالية دفعتهم إلى تقديم الشكاوى، ويضيف:" النادي يسير بجهود ذاتية من الرئيس ونائبه، وليس هناك أي أزمة مالية، نحن مأتمنون على النادي وعلينا استعادة حقوقه".

وكان ياسر الشهراني قد وقع عقد انتقاله إلى الهلال منتصف العام 2012، فيما ضم الأهلاويون المهاجم صالح العمري بعد نهاية الموسم الماضي مباشرة.

