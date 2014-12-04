المسحل: 11 مليوناً في خزينة الفريق الهابط من جميل

أكد ياسر المسحل، المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، أن الأندية السعودية ستستقبل 232 مليوناً بنهاية الموسم الجاري توزع بنسب متفاوتة على حسب مركز النادي، حيث يحصل الأول على 27 مليوناً فيما تدخل 11 مليوناً إلى خزانة الفريق الهابط.



ويقول المسحل لبرنامج "في المرمى" :" صرفنا 5 ملايين للأندية حتى الآن، ونهاية كل موسم سيكون هناك 580 ألف ريال لمصلحة جميع الأندية، كما أننا ملتزمين بصرف مبلغ يفوق 300 ألف ريال لكل نادي مع نهاية كل شهر".

وتحدث المسحل عن المعايير التي وفق الدوري السعودي بالحصول عليه، وأمكنته من التواجد في دوري أبطال آسيا بـ3.5 مقاعد، ويضيف:" ضغطنا لتحويل المعايير إلى 70% من النقاط على نتائج الأندية في دوري الأبطال الآسيوي، و30% على نتائج المنتخب، ووفقنا بالحصول على 88 نقطة من أصل 100" وواصل المسحل حديثه:" نجحنا بتطبيق نظام التراخيص للأندية المشاركة خارجياً، وتعيين موظف مسؤول عن النزاهة لرياضيى، ووجود رابطة تنظم الدوري المحلي وكذلك حصلنا على تقييم جيد فيما يتعلق بالملاعب، والامور اللوجستية".

وحول النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين، يقول المسحل:" تشكلت لجنة النظام الأساسي سابقاً، لكنها لم تنهي أعمالها لأسباب مختلفة، والآن أعدنا تشكيلها، ويوجد مشاورات بين أحمد يد رئيس اتحاد القدم ومحمد النويصر رئيس الرابطة لإعادة صياغة نظام الاتحاد السعودي الاساسي وكذلك نظام الرابطة ليكون الأخير متوافقاً مع نظام الاتحاد".

