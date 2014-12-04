تشكيلة الأسبوع العاشر من الدوري السعودي

حصل منصور النجعي، حارس مرمى الفيصلي على مقعد أفضل حارس في الأسبوع، وذلك بحسب اختيارات محللي برنامج "في المرمى"، ليكون الحارس المخضرم واحداً من 8 لاعبين يظهرون لأول مرة في التشكيلة.



وجتء شايع شراحيلي لاعب النصر في الظهير الأيمن، سجل هدفاً أمام هجر، ودقة تمريراته تصل إلى 87% خلال 9 مباريات، وبجانبه ديفيد أوتشي مدافع التعاون، بدقة التحامات بلغت 92%، وإلى جواره المخضرم حمد المنتشري بعد الاداء الجيد الذي قدمه أمام الهلال بالتحامات ناجحة، أما في الظهير الأيسر كان هناك حسين عبدالغني، قائد النصر، مرر بشكل ناجح بنسبة 85%، ومرر كرة عرضية لمحمد السهلاوي في المباراة الأخيرة.



في الجانبِ الأيسر، سجلَ لاعبُ التعاون السوري جهاد الحسين نفسهُ من نجومِ الأسبوع بعد تمريرة حاسمة أمام الشباب، وفي الناحية الأخرى هناك حمدان الحمدان الذي يحضر للمرة الأولى هذا الموسم، بعد تسجيله هدفين في شباك نجران.

في محور الارتكاز جاء ابراهيم غالب الذي مرر بدقة بلغت 85%، وإلى جواره لاعب الفيصلي عمر عبدالعزيز، مرر تمريرة حاسمة وحيدة هذا الموسم، ومواجهاته مع الخصوم كانت ناجحة بنسبة 54%.



وقدم لاعب الخليج عبدالله السالم نفسه للمرة الأولى هذا الموسم بعد أن سجّلَ هدفي فريقه في شباك الرائد ليقوده لتحقيق الانتصار الأول، فيما جاء محمد السهلاوي في الخانة الأخرى بعد أن سجل هدفين بشباك هجر ووصوله إلى الهدف الثامن هذا الموسم.

واتفق محللو البرنامج على أفضلية عبدالله السالم لاعب الخليج على بقية لاعبي الجولة، والتميز كان للبرتغالي جوزيه غوميز على حساب بقية المدربين بعد قيادته التعاون للفوز على الشباب.

أما عن أفضلية قضاة الملاعب، فكانت من مصلحة الفرنسي لانوي ستيفان الذي قاد لقاء الاتحاد والهلال، وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء.



