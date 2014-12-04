ريجي: هزيمة سيدني تركت لاعبي الهلال يعانون نفسياً

اعتبر الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الهلال، أن تسجيل فريقه هدفاً مبكراً أمام الرائد في مباراة الغد ستقلل من صعوبة اللقاء الذي سيجمع الأزرق بمتذيل ترتيب الدوري السعودي.

وأضاف ريجي في المؤتمر الصحفي المخصص للحديث عن المباراة: "من المهم جداً أن نحقق ما هو مطلوب منا وأن نتحلى بالتركيز التام أثناء المواجهة، رغم افتقادنا لخدمات الفرج وبينتيلي ونيفيز وياسر الشهراني".

وأتبع المدرب الروماني حديثه عن المباراة، وقال: "في آخر 4 مباريات لعبها الفريق سنحت لنا العديد من فرص التسجيل التي لم يحالفنا الحظ في إحرازها، ولو كان هناك حكم متميّز في مباراتنا مع سيدني الأسترالي؛ لتغيّر حديث الجميع عن اللقاء، وأتمنى أن يتركز الحديث عن المرحلة القادمة؛ كون المباريات الأربع السابقة كانت لها ظروفها الخاصة".

وبين لورينت أن فريقه يعاني نفسياً بسبب خسارة دوري أبطال آسيا، وأضاف: "اللاعبون الدوليون كانوا متأثرين أيضاً بسبب خسارتهم كأس الخليج" وأردف: "ياسر القحطاني كان مرهقاً في مباراة الاتحاد، وأجريت تغييرا بدخول يوسف السالم الأكثر جاهزية، نظراً لرغبتنا الكبيرة في تسجيل الأهداف بالربع ساعة الأخيرة من المباراة، والحفاظ على نظافة شباكنا، إضافة إلى عدم تكرار سيناريو مباراتنا مع الشباب.