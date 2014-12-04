سحب قرعة تصفيات آسيا تحت 23 سنة

أوقعت قرعة تصفيات بطولة آسيا تحت 23 عاما 2016 المنتخب السعودي الأولمبي على رأس المجموعة الثالثة والتي ضمت منتخبات إيران ونيبال وفلسطين وأفغانستان، فيما ستقام منافسات المجموعة في إيران في الفترة من 23 وحتى 31 مارس 2015.

وسيفتتح الأخضر مبارياته أمام منتخب فلسطين في 25 مارس، ثم منتخب أفغانستان في 27 مارس، ومنتخب نيبال في 29 مارس، وأخيراً منتخب إيران في 31 مارس.

وسيتأهل أوائل المجموعات الـ10 وأفضل 5 منتخبات تحقق المركز الثاني إلى البطولة والتي ستقام في قطر في يناير 2016. وتم في القرعة تصنيف المنتخبات الـ44 المشاركة في التصفيات حسب المناطق الجغرافية على منطقتين، حيث ضمت منطقة الغرب منتخبات غرب ووسط وجنوب آسيا، في حين ضمت منطقة الشرق منتخبات شرق آسيا والآسيان.

يشار إلى أن بطولة آسيا تحت 23 عاما 2016 ستكون بمثابة التصفيات الآسيوية لدورة الألعاب الأولمبية، حيث ستتأهل المنتخبات الثلاث الأولى إلى أولمبياد ريو 2016. يذكر أن المنتخب السعودي الأولمبي وصل لنهائي النسخة الماضية من بطولة آسيا تحت 23 عاما والتي أقيمت في عمان في يناير الماضي وخسر اللقب على يد المنتخب العراقي بهدف مقابل لا شيء.