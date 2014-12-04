ناصر يتفق مع ياسر.. ويعد الهلاليين بنقاط الرائد

شدّد ناصر الشمراني لاعب فريق الهلال السعودي على أهمية الظفر بالنقاط الثلاث في مباراة الرائد يوم الجمعة ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري جميل، خصوصاً أن الفريق لم يحقق الفوز في مبارياته خلال الفترة الماضية، مؤكداً استعدادهم لتحقيق الانتصار في المباريات المقبلة بدءاً من هذا اللقاء، والمضي قدماً نحو مقدمة ترتيب مسابقة الدوري.

وقال الشمراني في مؤتمر صحفي عقد لوسائل الإعلام يوم الخميس: "نحن مستعدون للفوز في المباريات المقبلة رغم إرهاق اللاعبين، وتحقيق الانتصار يأتي بالعمل، ونتيجة مباراتنا مع الاتحاد إيجابية كون المباراة مع أحد الفرق المنافسة على مسابقة الدوري، والأهم أن نفوز على بقية الفرق متوسطة المستوى، وغداً -بإذن الله- ستكون انطلاقتنا".

وبين رأس الحربة أنه يتفق مع ما ذكره قائد الفريق ياسر القحطاني أن التوفيق لم يحالف الفريق في إحراز الأهداف، وأن عددا من لاعبي الفريق أحرزوا أهدافا مع المنتخب في كأس الخليج.

وعند سؤاله عن أبرز الأمور التي ساعدته لتحقيق جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2014، أجاب ناصر: "عملت مع الفريق وجميع زملائي ساعدوني لتحقيق الجائزة، وهذه الجائزة أتت -بفضل من الله- ثم زملائي اللاعبين والجماهير التي تعد المحفز الأكبر لنا، وأتمنى حضورهم غداً، ومساندتهم لنا لتحقيق نتيجة إيجابية والظفر بالنقاط الثلاث."

