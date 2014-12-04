"الانضباط" تغرم الهلال 100 ألف ريال بسبب الجماهير

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة مالية بحق نادي الهلال قدرها 100 ألف ريال سعودي، بعدما قذفت جماهير الأخير قوارير المياه داخل أرض استاد الملك عبدالله بجدة عند الدقيقة 88 أمام فريق الاتحاد ضمن مباراة دورية انتهت بالتعادل السلبي صفر-صفر يوم الاثنين الماضي.

وأشارت اللجنة إلى أن مراقب المباراة دون الخطأ الجماهيري، فيما يعتبر القرار قابلا للاستئناف وفق المادة 126 من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

من جانبه، أوقفت اللجنة لاعب القادسية نايف البلوي، على خلفية ما بدر منه من تلفّظ بذيء ومهين بحق عامل جلب الكرات أثناء مواجهة فريقه أمام الوطني ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي.

وشملت العقوبة إيقاف صانع الألعاب مباراتين رسميتين ضمن جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وفق لوائح لجنة الانضباط.

إلى ذلك تم إيقاف عبدالحليم علي، أخصائي العلاج الطبيعي بنادي الزلفي، مباراة رسمية واحدة في قرار غير قابل للاستئناف، بعد اعتراضه على قرارات الحكم أثناء مواجهة فريقه أمام الساحل ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.