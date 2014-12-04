40 مليون ريال في خزانة 139 ناديا سعوديا

أمر الأمير عبدالله بن مساعد، الرئيس العامة لرعاية الشباب السعودي، بصرف مبلغ 40 مليون و200 ألف ريال سعودي، كدعم لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والتي يبلغ عددها 139 نادياً، فيما جاء القرار من قبل الرئيس العام يوم الخميس.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى صرف رعاية الشباب، 4 ملايين و480 ألف ريال سعودي، كدعم لأندية ذوي الاحتياجات الخاصة البالغ عددها 15 ناديا، ومن ضمنها أندية الصم وعددها 3 أندية في المملكة.

من جانبه، أوضح فيصل النصار وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب، أن هذه القرارات التي وجه الرئيس بسرعة تنفيذها، تأتي انطلاقاً من حرصه على دعم أندية المملكة لتمكينها من القيام بواجباتها من خلال تنفيذها لبرامجها وأنشطتها الموجهة للشباب في مناطق المملكة.