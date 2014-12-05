إداري الفيصلي: عبد الغني بصق مرتين واللاعب ينفي

اتهم الفيصلاويون، حسين عبدالغني قائد النصر، بالبصق على مدلج المدلج، مدير الفريق الأول، أثناء سير مباراة الفريقين مساء أمس ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين، فيما ينفي عبدالغني تلك الرواية ويطالب بخضوعه للمحاسبة إن كان مخطئاً.



وقال محمد السناني، مدير المركز الاعلامي بنادي مدينة حرمه لـ"العربية.نت" :" كنت موجوداً على الدكة بجانب مدلج، وحينها كان عبدالغني يتحدث مع المهاجم أشرف نعمان قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وطلب مدلج من نعمان بترك حسين والتركيز في المباراة" وأتبع:" مشى حسين عبدالغني و نظر إلى مدلج ثم بصق مرتين عليه".

وواصل السناني حديثه ويقول:" ذهب مدلج إلى حسين ليعاتبه على ما فعل، لكن الأخير تصرف وكأنه لم يفعل شيئاً على الاطلاق، وبعد ذلك حضر الأمير فيصل بن تركي وطالبه بالتهدئه، وانتهت القصة عند ذلك الحد، والآن ننتظر تقرير الحكم الرابع، وقرار لجنة الانضباط".

وينفي عبدالغني ماقاله السناني، ويضيف:" قالوا أنني بصقت على المدلج، وأنا أطلب من الكل أن يشاهدوا اللقطة منذ نهاية المباراة، عندما كان مدلج يتوجه نحوي وكنت أشير إليه بحركة يدي أن يهدأ قليلاً، كما أن الحكم الرابع كان بيننا، ولو شاهدني أبصق على المدلج، لطلب من حكم المباراة طردي".

وواصل عبدالغني دفاعه عن نفسه ويقول:" أنا لا أعرف المدلج، وربما غضب مني عندما توجه إلي بعد المباراة للحديث معي لكني قلت له (من أنت حتى تتكلم معي) gHki لايملك الحق بالدخول معي بنقاش.. كما أن المباراة منقولة على شاشة التلفاز، ولو كان هناك أي احتكاك بيننا وبين الفيصلي، وأنا شخصياً لم ألعب سوى كرة وحيدة بالقرب من احتياط الفيصلي بداية الشوط الثاني".

وعاد قائد النصر للحديث عن الحادثة، ويضيف:" صوت المدلج كان ظاهراً للمتابعين خلف شاشات التلفزيون ويتهمني بالبصق عليه، فكيف أبصق عليه وهو بجانبي، كما أن ردة فعل الانسان الطبيعية ستظهر في تلك الحالات، وأنا أكبر بكثير من تلك الأقاويل".

وطالب عبدالغني بالتحقيق معه ومع المدلج، وأردف:" أتمنى وجود محاسبة لي وله، فإذا كنت مخطئاً فليحاسبوني، لكن إذا كان قد افترى علي فأريد حقي، كما أن لاعب الفيصلي رقم 7 قال أثناء المشكلة (هذا لاعب وسخ) وأريد المحاسبة لأخذ حقي، كون ذلك يعتبر تشويه سمعة، ويكون عبرة لغيره"

وحاولت "العربية.نت" الوصول إلى مدلج المدلج لأخذ تعليقه حول الامر، لكنه لم يتجاوب مع الاتصالات، فيما اعتبر فهد المدلج أن الحادثة، تحدث كثيراً في الملاعب ولاتحتاج تضخيم، دون الخوض في التفاصيل.

