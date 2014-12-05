إقالة لوبيز من تدريب المنتخب السعودي

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة الإسباني لوبيز كارو مدرب المنتخب الأول، وذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم الجمعة في فندق بارك حياة بمدينة جدة برئاسة الرئيس أحمد عيد.

وينتهي عقد لوبيز في 2016 وبشرط جزائي قدرته وسائل الإعلام المحلية بخمسة ملايين ريال سعودي (مليون و300 ألف دولار أميركي).

ويعتبر كارو المدرب رقم 45 للمنتخب السعودي، فيما سيتولى عملية البحث عن مدرب جديد، كل من عيد ومعاونيه عبدالرزاق أبو داود وعدنان المعيبيد خلال ثلاثة أيام مقبلة.

وتولى لوبيز تدريب الأخضر في الأول من شهر يناير عام 2013، وتأهل السعوديون معه عبر التصفيات إلى كأس آسيا 2015 بأستراليا بلا خسائر، كما لعبت السعودية نهائي الخليج أمام قطر التي فازت 1-صفر، ويرى مراقبون أن خسارة الكأس في الرياض كانت سبباً رئيساً في إزاحة المدرب البالغ من العمر 51 عاماً.

وسبق أن درب لوبيز أندية راسينغ سانتاندير وليفانتي وريال مدريد الإسبانية، فيما تولى منصب المشرف العام على الفئات العمرية للمنتخبات السعودية سابقاً قبل أن يتم ترقيته لتدريب المنتخب الأول بعد رحيل الهولندي فرانك رايكارد.