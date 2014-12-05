الاتحاد يتعثر.. الشباب يتعادل.. والهلال أخيراً ينتصر

تذوق الهلال أخيرا طعم الانتصار بعدما فاز على ضيفه الرائد 3-1 في ختام الجولة الحادية عشرة في دوري "جميل" يوم الجمعة على استاد الأمير فيصل بن فهد، وفي نفس الجولة تغلب التعاون على الاتحاد 4-3 فيما تعادل العروبة والشباب سلبياً صفر-صفر.

ومنذ شهرين ونصف الشهر، لم يتذوق أزرق الرياض طعم الانتصارات بعد فوزه على العين 3-صفر، ضمن ذهاب نصف نهائي بطولة آسيا في منتصف شهر سبتمبر الفائت.

وفي الرياض، دخل الهلال المواجهة بضغط كبير رغبة في تسجيل هدف مبكر، فكان له ما أراد بتسجيل ناصر الشمراني أول الأهداف عند الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.

ورغم التغييرات الاضطرارية التي حدثت للفريق المضيف بخروج عبدالعزيز الدوسري وقائد الفريق ياسر القحطاني للإصابة، واصل الهلال ضغطه على مرمى الخصم حتى عزز نواف العابد تقدّم فريقه بإحرازه ثاني الأهداف في الدقيقة 40.

الشوط الثاني تحسّن أداء الرائد بعدما أجرى مدربه العديد من التغييرات الفنيّة إلا أن الأزرق زاد غلته من الأهداف بتسجيل العابد هدفه الشخصي الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 62.

هدف الرائد الشرفي جاء عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73 عن طريق مشعل العنزي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الهلال لـ20 نقطة في المركز الخامس، فيما واصل الرائد تذيل الترتيب بنقطتين.

من جانبه، تغلب التعاون على ضيفه الاتحاد 4-3، ودخل مدرب الاتحاد بيتوركا بتشكيلة مشابهة لمباراة الهلال في الجولة الفائتة، بيد أن فريق التعاون مع مدربه غوميز كان أكثر تركيزاً، وسط فراغ وتباعد في خطوط الفريق الجداوي.

حصل التعاون على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة وسجل منها جهاد الحسين، ووسط غلطة دفاعية اتحادية كبرى، سجل بول إيفولو هدفا تعاونيا ثانيا 36.

في الشوط الثاني توقع الجميع من الروماني بيتوركا معالجة الخلل الفني، بيد أن إيفولو عاد مجدداً لتسجيل هدف ثالث 52، وبعدها بأربع دقائق أعلن الكاميروني عن هاتريك شخصي له ليضع أصفر جدة بمأزق كبير.

عاد الضيوف مع البرازيلي ماركينيو في الدقيقة 66، ودخل إلى الملعب محمد نور وعبدالرحمن الغامدي لإعادة تصحيح المسار، بيد أن سكري القصيم كان صلبا في دفاعه وسط تنظيم باهر.

قلص الاتحاد الفارق في الدقيقة 70 حينما أحرز ماركينيو هدفا ثانيا من ركلة جزاء، وفي الوقت بدل الضائع سجل هدفا ثالثا "هاتريك" من ركلة مباشرة في سقف الزاوية التسعين لحارس التعاون باسم العطا الله، وبعدها أطلق حكم المباراة صافرته لتنتهي المباراة تعاونية، ويرتفع رصيد التعاون إلى 12 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد الاتحاد رابعا بـ22 نقطة.

وفي ملعب العروبة بالجوف شمال البلاد، تعادل الشباب مع مضيفه العروبة سلبياً، وبذلك بات الشباب ثالثا بـ23 نقطة وتمركز العروبة في المركز الحادي عشر بـ10 نقاط.