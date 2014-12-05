باراغواي تعين الأرجنتيني دياز مدرباً للمنتخب الأول

أعلن اتحاد كرة القدم في باراغواي عن تعيين الأرجنتيني رامون دياز الذي نال لقب الدوري الأرجنتيني مع فريق ريفر بليت هذا العام مدرباً للمنتخب الأول في البلاد.

وقال اليخاندرو دومينيجوز رئيس اتحاد كرة القدم في أوروغواي خلال مؤتمر صحافي عقد في عاصمة البلاد امس "وقع رامون دياز واتحاد كرة القدم في باراغواي على عقد عمل لمدة أربع سنوات."

وقال دياز المهاجم السابق لفريق ريفر بليت وانترناسيونالي الايطالي وموناكو الفرنسي ومنتخب الأرجنتين "إنه واحد من أكبر التحديات على مدار مسيرتي... وهناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به."

وتولى دياز المهمة خلفاً للمدرب المؤقت فيكتور جينيس.

ويعد دياز أكثر مدربي ريفر نجاحا على الإطلاق بحصده لستة ألقاب للدوري مع الفريق إضافة لكأس ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية عام 1996 ونيله للقب الدوري مع سان لورينزو.

وكان جينيس المدرب المسؤول عن الفريق منذ إقالة جيراردو بيلوسو في أواخر عام 2013 عقب فشل أوروغواي في التأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل والتي أقيمت في وقت سابق هذا العام.

وحققت باراغواي أفضل نتيجة لها في نهائيات كأس العالم عام 2010 عندما بلغت دور الثمانية للبطولة التي أقيمت في جنوب إفريقيا تحت قيادة الأرجنتيني جيراردو مارتينو المسؤول حاليا عن تدريب منتخب بلاده.

وسيواجه دياز - الذي ضم نجله ايميليانو الى طاقمه التدريبي - أول اختبار كبير في كأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عام 2015 في تشيلي.

وستنطلق البطولة في 11 يونيو المقبل. وأوقعت القرعة باراغواي في نفس المجموعة التي تضم الأرجنتين وأوروغواي حاملة اللقب وجاميكا.

وتأهلت باراغواي لكأس العالم أربع مرات متتالية منذ البطولة التي أقيمت في فرنسا عام 1998.