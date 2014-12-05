عيد: حديث بن مساعد أزعجني.. ولا اتفق معه

اعترف أحمد عيد، رئيس اتحاد كرة القدم السعودي، أن توقيت الحديث الذي أدلى به الأمير عبدالله بن مساعد حول مبالغ الديون التي تحيط باتحاده أثناء دورة الخليج كان مزعجاً، لكنه لم يبعث على القلق.



وقال عيد، ضيف برنامج "في المرمى":" تواصلت مع الأمير عبدالله بن مساعد حول ذلك، وشرحت له وجهة نظري، ووجود مبالغ علينا ليس أمراً مخفياً، بل أنني رفعت للمقام السامي حول هذا الأمر" وأتبع:" لا أتفق مع رأي الرئيس العام لرعاية الشباب، لكننا اتفقنا على أمور عديدة مثل وجود ممثل مالي، كما أننا نحاول تغيير المنهجية".

وفصّل عيد مداخيل اتحاده المالية، وأضاف:" نحصل على 31 مليون ريال من رعاية الشباب، فيما المبالغ الاخرى تفوق 100 مليون من حقوق النقل التلفزيوني والرعاة".

وحول الجمعية العمومية قال الحارس الدولي السابق:" عقدها سيكون قريباً، وكان هناك بعض التحفظات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعندما وافق الأخير على انعقادها وكونّا اللجنة التي تعمل على النظام الأساسي، تأخرت بأعمالها". وأردف:" أنا من طلب من الأمير عبدالله بن مساعد التدخل في الاتحاد السعودي بسبب تفاقم الأمور بين المجلس والجمعية العمومية، ولدي معلومات ان اعضاء تواصلوا مع الرئيس العام حول ذات الأمر، وأنا لامشكلة طالما أن المرجعية ترغب بتواجد شخصية اعتبارية".

وواصل عيد حديثه عن النظام الأساسي، ويقول:" التغيير المقبل لن يكون جذرياً، لكن هناك بنود يجب أن تتغير بحسب طلب الفيفا" ويضيف:" أؤيد وجود قائمة كاملة لأعضاء المجلس كي يتسنى للرئيس تأدية عمله باريحية" ومعترفاً بأن الجمعية العمومية لم تختر رئيس اللجنة القانونية.

وعن الملف الأسخن حالياً، يقول أحمد عيد:" المجلس باجتماعه المقرر اليوم سيحدد بقاء لوبيز من عدمه، فنحن اعطينا المدرب الإسباني الكثير ونتائجه جيدة ولم يخسر إلا المباراة الأخيرة أمام قطر، لكن ربما نحتاج إلى تغيير في المستقبل".

وحول مايتردد عن وجود عرف يقتضي حصول لاعبي الهلال على شارة القيادة في المنتخب، أجاب:" القيادة مهارة لايجيدها كل اللاعبين، لكني أؤكد بأنها ليست محسوبة فقط على لاعبي الهلال".

