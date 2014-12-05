قرني الاتحاد يبصق على زميله

بصق فواز القرني حارس مرمى اتحاد جدة، تجاه زميله المدافع محمد قاسم، أمام الجميع بعدما أحرز التعاون هدفاً ثانياً في مرمى القرني عند الدقيقة 36 ضمن مباراة دورية انتهت بخسارة اتحادية 3-4 في الجولة الحادية عشرة بدوري "جميل" يوم الجمعة.

وأظهرت الكاميرات التلفزيونية، عتاب فواز (25 عاماً) لزملائه في خط الدفاع بعد أن تركوا مساحة كبرى بينهم وبين مهاجم التعاون الكاميروني إيفولو الذي تمكن من إحراز "هاتريك"، وسط رفض قاسم (20 عاماً) النقاش مع فواز وتلقي لومه بسبب الهدف، فما كان من الحارس إلا أن ينفعل بوجه زميله ملقياً عليه بصقة عاجلة.



ولم يكن تصرف فواز – غير المنضبط - الأول من نوعه، فقد تكرر في مباراة النصر، حيث سبق له الاعتداء على المهاجم حسن الراهب بقبضة اليد، فما كان من حكم المباراة الأجنبي آنذاك إلا أن يطرد المعتدي ويمنح النصراويين ركلة جزاء تمكنوا من خلالها الفوز 2-1 وسط غضب اتحادي من تصرفات الحارس الشاب.

من جانبه قال بيتوركا مدرب الاتحاد في المؤتمر الصحافي لوسائل الإعلام بعد المباراة: " وقعنا في أخطاء عديدة، وبشكل عام الخطأ وارد في كرة القدم، لكننا تلقينا أهدافاً سهلة علي مدار شوطي المباراة". وأضاف الروماني: "كان بإمكان الفريق العودة من جديد، ولكن اللاعبين تهاونوا كثيراً، وأضاعوا فرصاً محققة لتسجيل أهداف، واختتم قائلاً: المستوى قد لا يكون جيداً أمام التعاون، ولكن أسعي للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة".