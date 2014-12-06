الإيقاف والرباط يجبران الهلال على مهاجم أجنبي

تبحث إدارة الهلال السعودي عن مهاجم أجنبي في سوق الانتقالات الشتوية حتى يساهم في مسيرة الفريق خلال الموسم الجاري، بعدما أصيب القائد ياسر القحطاني بقطع في الرباط الصليبي، وتم إيقاف ناصر الشمراني ثماني مباريات في دوري أبطال آسيا.

وبحسب معلومات حصلت عليها "العربية.نت" من البيت الأزرق، فإن مدرب الفريق ريجكامب، قرر التضحية بصانع الألعاب البرازيلي نيفيز، مع إبقاء مواطنه ديغاو والكوري الجنوبي كواك بجانب الروماني بينتلي. فيما أشار مقربون من وصيف الدوري، إلى فتور العلاقة بين نيفيز وإدارة النادي، رافقها انخفاض مستوى اللاعب الفترة الماضية مع تلميحات زوجته بالرحيل إلى الخارج.

وفي حال نجاح مسيري الدفة الزرقاء في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، فإنه من المتوقع أن يشارك في الدورة الدولية الودية التي تحتضنها ملاعب الإمارات نهاية شهر يناير المقبل، برفقة الهلال وفريق إماراتي وآخرين أوكراني وألماني.

يذكر أن الفريق الهلالي تمكن من تسجيل 22 هدفاً طوال الموسم الجاري، 17 منها كان بدوري "جميل، و4 أهداف تحققت خلال الأدوار النهائية من مسابقة أبطال آسيا.