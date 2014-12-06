بصقة الشمراني تبعده عن الهلال 8 مباريات آسيوية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف ناصر الشمراني مهاجم الهلال ثماني مباريات اليوم السبت وقبل مرور أسبوع واحد على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في القارة لكن رغم ذلك سيكون بوسعه قيادة السعودية في كأس آسيا الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان إن لجنة الانضباط ناقشت في 28 نوفمبر الماضي 39 حالة قبل أن تعلن عقوباتها بشكل رسمي للأطراف المختلفة.

وأضاف البيان أن لجنة الانضباط عاقبت الشمراني بالإيقاف ثماني مباريات، بسبب الخطأ الذي ارتكبه في إياب نهائي دوري الأبطال أمام وسترن سيدني الأسترالي مطلع الشهر الماضي.

وسينفذ الشمراني عقوبة الإيقاف في بطولات الأندية فقط وهو ما يسمح بالتالي للاعب بقيادة المنتخب السعودي في كأس آسيا الشهر المقبل.

وتأتي عقوبة إيقاف الشمراني تأكيدا لما ذكرته تقارير إعلامية في الأيام الأخيرة بعدما بصق المهاجم السعودي في اتجاه المدافع ماثيو سبيرانوفيتش لاعب وسترن سيدني. وسيتعرض الشمراني لعقوبات أكثر قسوة لو تكرر هذا الأمر في المستقبل.

ولن يكون بوسع الهلال الاستفادة من جهود الشمراني في دور المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل أو في دور الستة عشر إذا تأهل للدور الثاني.

وتفوق الشمراني في سباقه على جائزة أفضل لاعب آسيوي يوم الأحد الماضي على الإماراتي إسماعيل أحمد والقطري خلفان إبراهيم.

وتألق الشمراني في دوري الأبطال وسجل عشرة أهداف ليساعد الهلال بقوة لبلوغ النهائي والحصول على المركز الثاني.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا بناء على عدد المرات التي يجري فيها اختياره كأفضل لاعب في المباراة خلال المنافسات المحلية والقارية والدولية وليس بناء على سجله الانضباطي.

وبعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب رد الشمراني على سؤال بشأن إذا ما كان يشعر بمرارة لحصوله على الجائزة وسط أنباء حينها عن العقوبة وقال "أعيش اللحظة ولا أفكر في أي شيء آخر. أنا فخور بنفسي وبأني أفضل لاعب في آسيا. بالنسبة لأي شيء آخر أدعوكم للتحدث مع الاتحاد الآسيوي."

وعلى مدار السنوات السبع الماضية في دوري المحترفين السعودي حصل الشمراني (31 عاما) على جائزة الهداف منفردا أو بالمشاركة مع آخرين خمس مرات.